Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quantas pessoas têm seu login do Netflix ? Ou você faz o login no Netflix com a senha de alguém? Bem, pode não ser o caso por muito tempo.

A empresa está explorando maneiras de impedir que seus 200 milhões de assinantes compartilhem senhas. O GammaWire detectou um novo recurso que impede o acesso de pessoas não autorizadas a usar uma conta. A Netflix divulgou um comunicado descrevendo o recurso como um "teste" projetado para "ajudar a garantir que as pessoas que usam contas da Netflix sejam autorizadas a fazê-lo".

Se a Netflix perceber que alguém está tentando usar uma conta sem ser o proprietário da conta, essa pessoa será solicitada a verificar se é o proprietário por meio de um código de e-mail ou código de texto. Se alguém não puder fazer a verificação dentro de um determinado período, não conseguirá acessar nenhum conteúdo do Netflix e será solicitado a criar sua própria conta. Este teste não se limita a nenhum país.

Você pode contornar essa medida de segurança, se for alguém que participa do compartilhamento de senha. O proprietário de uma conta pode enviar o código assim que ele chega por e-mail ou telefone, mas suspeitamos que isso pode se tornar irritante para a pessoa que permite que você acesse o Netflix.

Isso se torna ainda mais complicado para pessoas que fazem parte de uma conta doméstica. Os termos de serviço da Netflix indicam que o conteúdo de streaming "não pode ser compartilhado com pessoas fora de sua casa", mas não está claro se isso significa que todos devem viver na mesma casa física.

Por exemplo, o que acontece com os pais cujos filhos vão para a faculdade? Eles ainda podem compartilhar senhas com a família? A Netflix tem algumas explicações a dar, então a Pocket-lint entrou em contato com a empresa para obter esclarecimentos.

Escrito por Maggie Tillman.