Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Será que o Spatial Audio tridimensional da Apple - que funciona com AirPods Pro e AirPods Max via iPhone e iPad apenas no momento - chegará à mega plataforma de streaming da Netflix? Uma fonte sugere isso, mas há alguma verdade potencial nisso?

A Netflix já oferece suporte para decodificação Dolby Atmos , o que significa que você pode desfrutar daquele formato de áudio tridimensional baseado em objeto se tiver o kit certo em sua configuração audiovisual (AV).

No entanto, iPhonesoft.fr diz que uma fonte da Netflix sugere que a empresa de streaming está explorando casos de uso de áudio espacial. O que, dada a prevalência de usuários de iPhone e iPad, faria sentido potencial.

Mas há um problema aqui - não funcionaria na sua TV. Por quê? Porque o Spatial Audio da Apple precisa determinar onde seu dispositivo Apple está - porque, em princípio, ele está sendo segurado em suas mãos, na frente do seu rosto, que é o motivo pelo qual o movimento de sua cabeça - e, portanto, dos AirPods que você está usando - fornecerá ajuste de posição para o áudio.

Mesmo a Apple TV não pode oferecer áudio espacial - e não temos certeza de que nunca o fará neste estágio - para saída para AirPods. É apenas para iPhone e iPad e não, pelo menos, um conceito de saída AV mais amplo.

Isso não impede que o aplicativo Netflix em tais dispositivos Apple seja capaz de implementar a capacidade de decodificar áudio espacial. Portanto, se a fonte citada estiver correta, existe a possibilidade de que o áudio baseado em movimento semelhante a um teatro apareça apenas nesses dispositivos móveis. O que poderia ser muito emocionante, de fato - mas não é um dado adquirido de forma alguma.

Escrito por Mike Lowe.