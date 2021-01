Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A partir de fevereiro de 2021, a assinatura Premium da Netflix aumentará de £ 11,99 para £ 13,99 - um aumento de £ 2 por mês, equivalente a £ 24 a mais por ano em sua conta anual.

Isso afetará apenas o plano Premium - ou seja, qualidade 4K Ultra-HD com HDR (alta faixa dinâmica), além da capacidade de baixar alguns títulos - enquanto o plano Standard (Full HD para até duas telas por vez) permanece em £ 9,99 por mês, e o plano Básico (720p para uma tela) continua em £ 5,99 por mês.

A justificativa da Netflix para esse aumento de preço é mais investimento. A empresa está projetada para gastar US $ 19 bilhões ao longo de 2021 - o que é US $ 2 bilhões a mais do que em 2020 - para trazer mais programas, com a máxima qualidade, às suas telas de serviço de streaming. A empresa já havia aumentado os preços nos EUA, onde o plano Premium custa US $ 17,99 e o plano Standard custa US $ 13,99.

Mas e se você não gosta da perspectiva de pagar £ 13,99 por mês? Bem, você pode fazer o downgrade para Full HD apenas, no plano Standard, da seguinte forma:

• Acesse Netflix.com em um navegador e faça login em sua conta

• Passe o mouse sobre o avatar superior direito, selecione Conta no menu suspenso

• Em Detalhes do plano, selecione Alterar plano

• Escolha Próximo Plano: Padrão e o botão azul Continuar

É isso, trabalho feito. Mas considere que você não será capaz de visualizar o conteúdo em uma resolução maior do que Full HD (1080p), o que significa dizer adeus à resolução 4K e HDR. Você também terá no máximo duas telas. Por fim, você não poderá baixar temporariamente o conteúdo para visualização futura como faria no plano futuro.

A escolha, claro, é sua. Se você gosta da experiência 4K da Netflix - e a maioria dos programas agora são filmados no formato Ultra-HD - e tem uma televisão 4K de tela grande para desfrutar da experiência, então sugerimos ficar com o pacote de ponta. Mas se cada centavo conta, essa economia anual pode ser a melhor escolha para você - especialmente se assistir em telas menores, onde a resolução Ultra-HD pode se tornar negável de qualquer maneira.

Escrito por Mike Lowe.