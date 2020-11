Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix está testando um canal de conteúdo linear na França, o que significa que todos os espectadores do canal podem assistir simultaneamente à mesma programação, de acordo com um novo relatório.

A Variety afirmou que o novo canal, chamado Netflix Direct , é para assinantes de streaming da Netflix. Ele servirá conteúdo da biblioteca Netflix, mas em um formato linear, como fazem as estações tradicionais de TV a cabo e aberta. A empresa teria dito à Variety que escolheu a França para o lançamento do Netflix Direct porque a TV tradicional é "extremamente popular" no país, onde as pessoas querem uma experiência "relaxada" para "não ter que escolher programas", a empresa disse.

“Talvez você não esteja com vontade de decidir, ou seja novo e esteja se orientando, ou apenas queira ser surpreendido por algo novo e diferente”, explicou a Netflix. O Netflix Direct foi lançado na França em 5 de novembro de 2020 e deve estar disponível para todos os nove milhões de assinantes do país até o final do mês.

Lembre-se de que a Netflix costuma testar os recursos em uma base menor, como o botão Shuffle recente que permite aos usuários rolar pelas opções recomendadas.

Escrito por Maggie Tillman.