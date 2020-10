Série de TV Assassins Creed de ação ao vivo chegando à Netflix

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix colocou os corações em disparada no mundo dos videogames ao anunciar que está desenvolvendo um programa de TV de ação ao vivo baseado na série Assassins Creed, de longa duração e muito popular. #

Um único tweet contém todos os detalhes até agora disponíveis sobre o programa, que presumimos que está em um estágio bastante inicial de desenvolvimento, mas confirma que Jason Altman e Danielle Kreinik da Ubisoft estarão a bordo como produtores executivos.

Claro, isso abriu imediatamente as comportas para uma torrente absoluta de perguntas e hipóteses sobre exatamente como a Netflix abordará o show - Assassins Creed já tem uma ampla gama de histórias e cenários para recorrer, da Itália renascentista à Londres vitoriana, Egito de Cleópatra à França revolucionária e à Grécia antiga, todas elas com protagonistas distintos.

Isso antes de você chegar à narrativa às vezes desconcertante que envolve Abstergo, exploração de memória baseada em DNA e guerras secretas futurísticas entre Assassinos e Templários. Há muito o que fazer e ousamos dizer que talvez seja uma pequena simplificação a ser feita também.

No entanto, para nosso dinheiro, achamos que a história de ambição de Ezio Auditore na Itália é o ponto de partida mais provável - os jogos estrelados por Ezio foram os que realmente explodiram Assassins Creed em uma mega-franquia global de jogos, e eles também têm potencialmente mais histórias simples para adaptar, junto com um cenário mais fácil de realizar.

Ainda assim, por enquanto, só teremos que esperar para descobrir mais, como todo mundo. Com base no grande sucesso de The Witcher, no entanto, que se baseia em ambos os videogames de mesmo nome e seus livros originais, você imaginaria que Assassins Creed deveria ser um sucesso decente na tela pequena, apagando o desempenho sem brilho de Michael Fassbender filme de alguns anos atrás.

Escrito por Max Freeman-Mills.