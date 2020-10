Netflix dá luz verde a uma série de ação ao vivo do Assassins Creed

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix está fazendo uma adaptação live-action da franquia Assassins Creed da Ubisoft , embora os detalhes ainda sejam escassos. O próximo show, o primeiro de várias novas séries anunciadas pela Netflix , irá “explorar o tesouro de histórias dinâmicas do icônico videogame”.

A Netflix indicou que adaptações animadas e de anime também estão disponíveis. O show live-action, no entanto, ainda não tem um showrunner, e nem a Netflix nem a Ubisoft anunciaram quando ele irá ao ar ou sobre o que a história será, embora a franquia de videogame Assassins Creed tipicamente contenha cenários históricos e se concentre em temas como as Cruzadas e os Vikings.

A questão é: os fãs querem ver o mundo da ficção científica da Ubisoft na tela pequena?

A adaptação cinematográfica de 2016 com o mesmo nome, estrelado por Michael Fassbender como o condenado Callum Lynch, atualmente tem 18 por cento no Rotten Tomatoes. É geralmente considerado um fracasso de bilheteria e crítica, por isso é interessante ver a Ubisoft tão ansiosa para adaptar a franquia novamente.



Mas vamos ter em mente que a nova série não seria o primeiro rodeio da Netflix quando se trata de adaptações de séries de jogos. Oferece The Witcher, por exemplo, estrelado por Henry Cavill e gerou um spinoff de prequela live-action. A Netflix também está trabalhando em uma adaptação de Resident Evil.

Escrito por Maggie Tillman.