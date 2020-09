Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O duque e a duquesa de Sussex, que se mudaram para a Califórnia no início deste ano, assinaram um contrato de vários anos com a Netflix . Eles supostamente têm lançado idéias para filmes e TV em Hollywood há meses.

De acordo com o The New York Times and Variety , o príncipe Harry e Meghan Markle criarão uma variedade de conteúdo para o gigante do streaming, incluindo documentários, filmes, programas de televisão com roteiro e séries infantis. Em um comunicado, o casal disse que suas vidas lhes permitiram "compreender o poder do espírito humano: de coragem, resiliência e a necessidade de conexão".

"Por meio do nosso trabalho com diversas comunidades e seus ambientes, para iluminar as pessoas e causas ao redor do mundo, nosso foco será a criação de conteúdo que informa, mas também dá esperança", explicaram eles, sinalizando que estão focados em contar histórias e cobrindo questões que são significativas para eles. Vários projetos já estão em desenvolvimento, incluindo uma série de documentos sobre a natureza.

Uma série animada sobre mulheres inspiradoras também está em andamento.

“Como novos pais, fazer uma programação familiar inspiradora também é importante para nós, assim como uma narrativa poderosa por meio de lentes verídicas e relacionáveis”, disseram Harry e Markle em sua declaração, ao mesmo tempo em que confirmam a diversidade tanto na frente quanto atrás das câmeras.

Antes de se tornar a Duquesa de Sussex, Markle estrelou o drama jurídico Suits. Ela também narrou recentemente o documentário da Disney + Elefantes. Enquanto isso, Harry trabalhou com os cineastas do documentário Rising Phoenix da Netflix. A dupla no início deste ano anunciou planos de se afastar de seus cargos seniores na família real para se mudar para Los Angeles e se tornar financeiramente independente.

Escrito por Maggie Tillman.