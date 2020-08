A Netflix está fazendo uma série de TV de ação ao vivo Resident Evil

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Resident Evil é a mais recente franquia de videogame sendo transformada em uma série de TV, cortesia da gigante de streaming Netflix.

A Netflix encomendou oito episódios de uma série de TV Resident Evil. A história vai abranger duas linhas do tempo. O primeiro vê as irmãs adolescentes Jade e Billie Wesker sendo forçadas a se mudar para uma cidade corporativa, New Raccoon City, onde descobrem que seu pai conhece segredos que podem destruir o mundo.

A segunda linha do tempo, definida uma década no futuro, revela que apenas 15 milhões de pessoas sobraram na Terra. Existem também seis bilhões de criaturas - pessoas e animais infectados com o T-Virus. Jade, agora com 30 anos, é uma sobrevivente cuja irmã e pai continuam a assombrá-la neste mundo apocalíptico sombrio.

Andrew Dabb, co-showrunner de Supernatural, que está encerrando sua temporada final para a CW, supervisionará a série com os produtores Robert Kulzer, Oliver Berben e Mary Leah Sutton do Constantin Film. Ele será o showrunner e escritor, enquanto os outros serão considerados produtores executivos. Bronwen Hughes, cujos créditos anteriores incluem The Walking Dead, também será a produtora executiva e dirigirá os dois primeiros episódios.

"Resident Evil é meu jogo favorito de todos os tempos", disse Dabb em um comunicado . "Estou incrivelmente animado para contar um novo capítulo nesta história incrível e trazer a primeira série de Resident Evil para membros da Netflix em todo o mundo. Para cada tipo de fã de Resident Evil, incluindo aqueles que se juntam a nós pela primeira vez, a série estará completo com um monte de velhos amigos e algumas coisas (coisas loucas e sanguinárias) que as pessoas nunca viram antes. "

Quando as crianças Wesker se mudam para New Raccoon City, os segredos que eles descobrem podem ser o fim de tudo. Resident Evil, uma nova série de ação ao vivo baseada na lendária franquia de terror de sobrevivência da Capcom, está chegando à Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD - NX (@NXOnNetflix) 27 de agosto de 2020

O Studio Capcom lançou Resident Evil em 1996. Nesse período, mais de 100 milhões de jogos foram vendidos, e ele se expandiu para parques temáticos e filmes que arrecadaram mais de US $ 1,2 bilhão em todo o mundo, tornando Resident Evil uma das franquias de maior sucesso de tempo todo.

Escrito por Maggie Tillman.