A Netflix está oferecendo a um vencedor sortudo uma assinatura vitalícia do seu serviço de streaming. Tecnicamente, é uma assinatura de 83 anos ou 1.000 meses de graça.

Você precisa obter a pontuação mais alta no jogo The Old Guard, da Netflix, para ganhar 1.000 meses gratuitos de Netflix, um valor de US $ 13.000 se você tiver o plano padrão da Netflix.

Veja The Old Guard no Netflix (assinatura necessária)

O jogo The Old Guard da Netflix é baseado em seu novo filme de ação e suspense, The Old Gaurd , estrelado por Charlize Theron. Trata-se de um "grupo de mercenários, todos os imortais de séculos, com a capacidade de se curar, descobrir que alguém está em segredo e eles devem lutar para proteger sua liberdade".

Você vai querer assistir ao filme antes de jogar, pois a competição segue os eventos do filme.

Visite www.oldguardgame.com através de um computador ou dispositivo móvel

Clique em Reproduzir agora e preencha o formulário de registro na tela.

O jogo começará. É grátis para jogar e participar.

Depois de assistir ao filme, você pode facilmente começar a jogar The Old Guard através do navegador da web no seu PC com Windows ou Mac ou dispositivo móvel. A competição começou na sexta-feira, 17 de julho de 2020, às 8h PST (11h ET). Ele será realizado por três dias entre 17 de julho, 18 de julho e 19 de julho de 2020.

Você joga como Charlize Theron com um machado de lâmina dupla Labrys. Você pode jogar quantas vezes quiser, mas quem jogar no mundo obtiver a pontuação mais alta ganhará o jogo e a assinatura do Netflix de 83 anos. Sua pontuação é determinada por cada inimigo que você derrota e quanto mais rápido você atingir um nível.

Para participar, você deve residir nos EUA.

Confira as regras oficiais da Netflix e as Perguntas frequentes para o jogo aqui.