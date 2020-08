Melhores séries da Netflix: As melhores séries de TV dignas de assistir

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - À procura de um novo programa para assistir no Netflix? Você veio ao lugar certo. Esta é a lista dos melhores shows da equipe Pocket-lint para assistir na plataforma de streaming .

Em cada programa da nossa lista, você encontrará alguns programas semelhantes para escolher com base no que já assistiu antes ou apenas confiar em nós. Se um programa estiver nesta lista, pelo menos um membro da equipe do Pocket-lint gostou e recomendaria.

Você também encontrará o número de temporadas de cada programa, a duração típica do episódio e quantos episódios no total, para poder avaliar quanto tempo levará para concluir o programa, pronto para sua próxima farra.

The Umbrella Academy

Estações: 2

Episódios: 20

Duração do episódio: 56 minutos

Semelhante a: Carbono Alterado, The Witcher, Titãs da DC, Locke & Key

A Academia Umbrella segue uma família de ex-filhos aqui adotada pelo bilionário Sir Reginald Hargreeves. Os adolescentes separados se reencontram com a morte de seu pai, descobrindo segredos de família e uma ameaça iminente para a humanidade. A terceira temporada ainda não foi confirmada.

Dinastia

Estações do ano: 3

Total de episódios: 64

Duração do episódio: 43 minutos

Semelhante a: Gossip Girl, Riverdale

Em uma atualização reiniciada do clássico horário nobre, Dynasty segue a disputa entre duas famílias bilionárias dos EUA - os Carringtons e os Corbys - sobre sua fortuna e seus filhos. O show foi renovado para uma quarta temporada.

Vocs

Estações: 2

Episódios: 20

Duração do episódio: 43 minutos

Semelhante a: Ozark, John Sujo, Caçador de Mentes

Você segue o gerente da livraria Joe Goldberg, um homem perigosamente charmoso e intensamente obsessivo que se esforça ao máximo para se inserir na vida das mulheres com quem ele ficou fascinado. Uma terceira temporada está prevista para 2021.

13 razes pelas quais

Estações do ano: 4

Episódios: 49

Duração do episódio: 60 minutos

Semelhante ao: Além das Razões, Riverdale, Elite, Gossp Girl

13 Reasons Why segue o adolescente Clay Jensen e seus colegas de classe que descobrem a verdade por que Hannah Baker tirou a própria vida, ouvindo uma série de fitas cassete que ela deixou para trás, oferecendo um motivo diferente. Não há mais estações chegando.

BoJack Horseman

Estações do ano: 6

Episódios: 77

Duração do episódio: 25 minutos

Semelhante a: Horsin Around, Rick e Morty, Big Mouth

BoJack Horseman conta a história de um cavalo antropomórfico chamado BoJack Horseman , uma estrela desbotada do seriado dos anos 90, Horsin Around, vivendo em Hollywood e gemendo sobre praticamente tudo. Não há mais estações chegando.

Assalto dinheiro

Estações do ano: 4

Episódios: 31

Duração do episódio: 50 minutos

Semelhante a: Você, Quebrando Mal, Roubo de Dinheiro O Fenômeno

O Money Heist trata-se de um grupo incomum de ladrões cuidadosamente recrutado que tenta concluir os assaltos perfeitos mais planejados de maneira mais complexa da história da Espanha, sob o comando do Professor. Haverá uma quinta e última temporada.

A ltima dana

Estações: 1

Episódios: 10

Duração do episódio: 51 minutos

Semelhante a: Fórmula 1: Drive to Survive

Um documentário sobre a carreira da lenda do basquete Michael Jordan e o Chicago Bulls dos anos 90, com imagens injustas da temporada 1997-1998. Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman também aparecem. Não há mais estações.

Como fugir com o assassinato

Estações do ano: 6

Episódios: 90

Duração do episódio: 43 minutos

Semelhante a: Ozark, House of Cards, Ternos

How to Get Away With Murder segue a vida de uma excelente advogada de defesa criminal e professora de direito - Annalize Keating - e um grupo de seus estudantes de direito que se envolvem em uma trama de assassinato. Sem mais temporadas.

After Life

Estações: 2

Episódios: 18

Duração do episódio: 30 minutos

Semelhante a: Ricky Gervais é Derek, Derry Girls

After Life é escrito e produzido pelo comediante Ricky Gervais, que interpreta Tony - um cara legal cuja esposa morre inesperadamente, transformando-o em um homem que não se importa mais com o que ele faz ou diz. Uma terceira temporada está chegando.

Ozark

Estações do ano: 3

Episódios: 30

Duração do episódio: 60 minutos

Semelhante a: Breaking Bad, Como fugir com o assassinato, Peaky Blinders

Ozark vê Jason Bateman estrelando como consultor financeiro - Martin Marty Byrde - que arranca sua família de Chicago para Missori Ozarks, onde ele precisa lavar dinheiro para manter um traficante feliz depois que um esquema anterior deu errado. Uma quarta temporada foi confirmada.

Espelho preto

Estações do ano: 5

Episódios: 22

Duração do episódio: 43 minutos

Similar to: Carbono alterado, Bandersnatch de espelho preto, preto órfão

Criado por Charlie Brooker, Black Mirror é uma série de ficção científica que se concentra em vários temas - às vezes bastante sombrios - da sociedade moderna, particularmente nas consequências imprevistas da nova tecnologia. Uma sexta temporada é esperada, mas não confirmada.

Carbono alterado

Estações: 2

Episódios: 18

Duração do episódio: 51 minutos

Semelhante a: The Umbrella Academy, Orphan Black, Sense 8, Colony, Altered Carbon Resleeved

O carbono alterado é definido no futuro, onde a consciência é digitalizada e armazenada. A série segue um prisioneiro que volta à vida após 250 anos no gelo e deve resolver um assassinato para ganhar sua liberdade. Uma terceira temporada ainda não foi confirmada.

3%

Estações do ano: 3

Episódios: 26

Duração do episódio: 47 minutos

Semelhante a: OA, Sense 8, Carbon Altered

Situado no futuro, onde a elite ocupa uma ilha paradisíaca longe das favelas lotadas, 3% segue aqueles que tentam chegar ao lado melhor, mas apenas alguns candidatos são bem-sucedidos - três por cento deles de fato. A quarta e última temporada chegará em 14 de agosto.

Coisas Estranhas

Estações do ano: 3

Episódios: 25

Duração do episódio: 51 minutos

Semelhante a: Além de Coisas Estranhas, Locke & Key, A Ordem

Depois que um garoto desaparece em uma cidade pequena, sua mãe, um chefe de polícia e seus amigos precisam enfrentar forças sobrenaturais aterrorizantes e agências sombrias do governo para tentar recuperá-lo. Uma quarta temporada está chegando.

Morto para mim

Estações: 2

Episódios: 20

Duração do episódio: 30 minutos

Semelhante a: Grace and Frankie, Gilmore Girls, Jane the Virgin, Good Girls

Dead To Me segue uma amizade florescente entre uma viúva de cabeça quente que está em busca do motorista que matou o marido e um otimista excêntrico com um grande segredo. Uma terceira e última temporada está chegando.

Raio Negro

Estações do ano: 3

Episódios: 45

Duração do episódio: 43 minutos

Semelhante a: Gotham, Titãs, Marvel Os Defensores, The Umbrella Academy

Black Lightning segue um diretor da escola e super-herói aposentado chamado Jefferson Pierce, que volta à ação como o lendário Black Lightning quando sua família é ameaçada por uma gangue. Uma quarta temporada foi confirmada e deve estrear em janeiro de 2021.

Boca grande

Estações do ano: 3

Episódios: 31

Duração do episódio: 25 minutos

Semelhante a: Bojack Horseman, South Park, F é para Família

Big Mouth é uma série animada que segue um grupo de amigos adolescentes que encontram suas vidas nos subúrbios de Nova York revirados pelas maravilhas e horrores da puberdade. Uma quarta, quinta e sexta temporada foram confirmadas.

Poder

Estações do ano: 6

Episódios: 63

Duração do episódio: 55 minutos

Semelhante a: Rainha do Sul, Filhos da Anarquia, Ozark

O poder segue James St.Patrick, também conhecido como Ghost, um dono de boate de Nova York muito rico e querido, que também é chefão das drogas. Na tentativa de se tornar um empresário limpo e bem-sucedido, ele se envolve em todos os tipos, criando muitos inimigos no processo. Não há mais estações chegando.

Ternos

Estações: 9

Total de episódios: 134

Duração do episódio: 43 minutos

Similar to: Como se safar do assassinato, colarinho branco

Suits segue a vida pessoal e profissional dos sócios de um escritório de advocacia de Nova York, mas em particular Harvey Specter e seu brilhante e talentoso associado de advocacia Mike Ross, que nunca estudou direito. Não há mais estações chegando.

Linhas brancas

Estações: 1

Episódios: 10

Duração do episódio: 50 minutos

Semelhante a: O Pecador, Rainha do Sul, Ozark, Poder

White Lines segue Zoe Walker deixando sua vida tranquila para trás e indo para Ibiza para descobrir o que aconteceu com seu irmão - um DJ famoso - que misteriosamente morreu na ilha algumas décadas antes. Sua busca pela verdade a vê caminhando por um caminho perigoso, se envolvendo no mundo das festas abastecido por drogas. Ainda não se sabe se haverá uma segunda temporada.

Fofoqueira

Estações do ano: 6

Total de episódios: 121

Duração do episódio: 43 minutos

Semelhante a: Riverdale, Maldosas, Dinastia, Ternos

Gossip Girl segue a vida dos adolescentes privilegiados do Upper East Side de Nova York. Relacionamentos, amizades, sexo, escândalos e segredos são todos revelados através de um blogueiro anônimo chamado Gossip Girl que não perde nada. Não há mais estações chegando.

Filhos da anarquia

Estações: 7

Episódios: 92

Duração do episódio: 45 minutos

Semelhante a: Rainha do Sul, Peaky Blinders, White Lines

Sons of Anarchy segue o clube de motoqueiros Sons of Anarchy - ou SAMCRO - e seus negócios legais e ilegais em uma cidade chamada Charming. O clube se confunde de todos os tipos, entrando em conflito com gangues rivais, grupos racistas e a lei. Não há mais estações chegando.

Boneca russa

Estações: 1

Episódios: 8

Duração do episódio: 30 minutos

Semelhante a: Dead To Me, Grace and Frankie, Atípico, Mães que trabalham, The Good Place

Russian Doll segue a desenvolvedora de jogos Nadia Vulvokov, que morre e revive várias vezes na mesma noite. Enquanto tenta resolver o porquê, ela encontra Alan Zaveri, que está na mesma situação. Uma segunda temporada está chegando.

Liberando o mal

Estações do ano: 5

Episódios: 62

Duração do episódio: 49 minutos

Semelhante a: El Camino, Narcos, Ozark, Peaky Blinders, Better Call Saul

Breaking Bad segue Walter White - um professor de química em estado terminal que se une a um de seus ex-alunos, Jesse Pinkman, para começar a fabricar e vender metanfetamina para tentar garantir um futuro para sua esposa e filho adolescente. Não há mais estações chegando.

Locke & Key

Estações: 1

Episódios: 10

Duração do episódio: 48 minutos

Semelhante a: Era Uma Vez, Negro Órfão, Coisas Estranhas

Após o misterioso assassinato de seu pai, três irmãos Locke e sua mãe se mudam para sua propriedade ancestral - Keyhouse - onde encontram chaves que destrancam poderes e segredos que poderiam estar relacionados à sua morte. Uma segunda temporada está chegando.

O estranho

Estações: 1

Episódios: 8

Duração do episódio: 43 minutos

Semelhante a: Doutor Foster, Seguro, Linha de serviço, Guarda-costas

Depois que um estranho visita Adam Price, um homem de família, fazendo uma afirmação chocante sobre sua esposa, ele se envolve em um mistério envolvendo sua esposa e amigos enquanto procura respostas. Enquanto isso, o estrangeiro continua a visitar outros na vila suburbana, forçando-os a admitir seus segredos. Ainda não se sabe se haverá uma segunda temporada.

Voc Me Ela

Estações do ano: 5

Episódios: 50

Duração do episódio: 29 minutos

Semelhante a: Amor, Fácil, O plano HookUp

You Me Her segue a relação romântica entre marido e mulher - Jack e Emma Trakarsky - e outra mulher, Izzy Silva, que é uma corte contratada pelo casal para apimentar sua vida sexual. Atualmente, apenas quatro das cinco temporadas estão disponíveis no Netflix. Não haverá uma sexta temporada.

O fim do mundo dos merda

Estações: 2

Episódios: 16

Duração do episódio: 25 minutos

Semelhante a: Eu não estou de acordo com isso, Educação sexual, Desajustados

The End of the F *** king World segue a vida de James, de 17 anos, que pensa ser um psicopata, e de Alyssa, a nova garota da escola. Depois de fazer uma conexão, Alyssa convence James a acompanhá-la em uma viagem para tentar encontrar seu verdadeiro pai que foi embora quando ela era criança. Há duas temporadas, mas apenas a primeira está disponível no Netflix. Dizem que não há planos para uma terceira temporada.

O Bom Lugar

Estações do ano: 4

Episódios: 53

Duração do episódio: 22 minutos

Semelhante a: Mães que trabalham, Schitts Creek

The Good Place é uma cidade paradisíaca onde as pessoas que são boas vão quando morrem. A série segue Elenor, que não deveria estar lá, corrigindo seus erros para conquistar seu lugar. Não há mais estações chegando.

Laranja o novo preto

Estações: 7

Episódios: 91

Duração do episódio: 52 minutos

Semelhante a: Morto para mim, eu nunca, você, é melhor ligar para Saul

Orange Is The New Black segue Piper Chapman - um cidadão normalmente cumpridor da lei - que foi condenado a 15 meses de prisão depois de transportar dinheiro de drogas para uma ex-namorada 10 anos antes. Não há mais estações chegando.

O Grande Show

Estações: 1

Episódios: 8

Duração do episódio: 25 minutos

Semelhante a: Victorious, Sam & Cat, Alexa & Katie

O Big Show Show segue o ex-lutador da WWE The Big Show e seu próximo desafio fora do ringue: criar três filhas com sua esposa na Flórida. Ainda não se sabe se haverá uma segunda temporada.

Manaco

Estações: 1

Episódios: 10

Duração do episódio: 30-45 minutos

Semelhante a: Russian Doll, The Kominsky Method, Dead to Me

Maniac segue dois estranhos que participam de um teste farmacêutico envolvendo um médico com problemas e um computador emocional, em busca de um medicamento que resolverá seus problemas sem complicações. Naturalmente, não é exatamente como planejado. Não há mais estações planejadas.

Control Z

Estações: 1

Episódios: 8

Duração do episódio: 41 minutos

Similar to: Maldosas, Riverdale, Elite, Gossip Girl

O Controle Z segue a estudante socialmente isolada, mas observadora do ensino médio, Sofia, e sua missão de descobrir a identidade de um hacker que derrama segredos sobre os alunos para toda a escola, antes que seus próprios segredos sejam revelados. Uma segunda temporada está chegando.

Santa Clarita Diet

Estações do ano: 3

Episódios: 30

Duração do episódio: 29 minutos

Semelhante a: The Good Place, Hemlock Grove

Santa Clarita Diet segue corretores comuns de marido e mulher Sheila e Joel de Santa Clarita, na Califórnia, cujas vidas tomam um rumo interessante quando Sheila morre, retorna e começa a desejar carne humana. Não há mais estações chegando.

Magia para seres humanos

Estações do ano: 3

Episódios: 19

Duração do episódio: 23 minutos

Semelhante a: Jokers impraticáveis, Morte por magia

Magic for Humans segue o mágico Justin Willman, misturando magia de boa índole com risadas crescidas, de pessoas desconcertantes nas ruas a orquestrar truques elaborados. Uma quarta temporada ainda não foi confirmada.

melhor chamar o Saul

Estações do ano: 5

Episódios: 50

Duração do episódio: 47 minutos

Semelhante a: Breaking Bad, Peaky Blinders, Narcos, Castelo de Cartas

Better Call Saul é o prequel de Breaking Bad, após os julgamentos e atribulações do pequeno advogado Jimmy McGill antes de se tornar o advogado de Walter White, Saul Goodman. A sexta e última temporada deve ir ao ar em 2021.

Rick e Morty

Estações do ano: 4

Episódios: 41

Duração do episódio: 22 minutos

Semelhante a: South Park, Big Mouth, BoJack Horseman

Rick and Morty é uma série animada que segue as façanhas do cientista super, mas descuidado, Rick e seu neto de 14 anos, não tão inteligente, Morty. Uma quinta temporada está chegando.

Godless

Estações: 1

Episódios: 7

Duração do episódio: 70 minutos

Semelhante a: O Último Reino, O Duelo, Fronteira

Godless é uma série limitada ambientada nos Estados Unidos da década de 1880 e segue o criminoso nortenho Frank Griffin e sua gangue de foras da lei à procura do ex-membro Roy Goode, que está escondido em uma cidade habitada inteiramente por mulheres. Não há mais estações chegando.

OA

Estações: 2

Episódios: 16

Duração do episódio: 60 minutos

Semelhante a: Sentido 8, Órfão Negro

A OA segue a pradaria cega que volta para casa depois de sete anos desaparecida. Agora, aos vinte anos, com a visão de volta, ela recruta cinco estranhos para uma missão secreta. Não há mais estações chegando.

Evoluo do Hip Hop

Estações do ano: 4

Episódios: 16

Duração do episódio: 45 minutos

Semelhante a: Os Desafiantes, Reencarnados

Hip Hop Evolution é uma série de documentários com entrevistas com DJs, MCs e magnatas influentes que acompanham a evolução do Hip Hop entre os anos 1970 e 2000. Ainda não foram anunciadas mais temporadas.

Colnia

Estações do ano: 3

Episódios: 36

Duração do episódio: 41 minutos

Semelhante a: Sentido 8, carbono alterado, OA, preto órfão

Colony segue o ex-agente do FBI Will Bowman e sua esposa Katie, que arriscam tudo para tentar encontrar o filho perdido depois que LA é invadida por forças externas e se torna um assentamento cercado. Não haverá uma quarta temporada. Atualmente, apenas as temporadas 1 e 2 estão disponíveis na Netflix.

Narcos

Estações do ano: 3

Episódios: 30

Duração do episódio: 45 minutos

Semelhante a: Narcos México, El Chapo, Rainha do Sul, Ozark, Poder

Narcos gira em torno da história da vida real do traficante colombiano Pablo Escobar e Steve Murphy - um agente da DEA enviado à Columbia para capturá-lo. Não há mais estações chegando. A quarta temporada é Narcos México.

O mtodo Kominsky

Estações: 2

Episódios: 16

Duração do episódio: 30 minutos

Semelhante a: Grace and Frankie, Schitts Creek, After Life

O Método Kominsky segue o ator idoso - Sandy Kominsky (interpretado por Michael Douglas) - que agora ganha a vida como treinador de ator depois de um breve período de fama há muitos anos. Uma terceira e última temporada está chegando.

Ame

Estações do ano: 3

Episódios: 34

Duração do episódio: 33 minutos

Semelhante a: Grace and Frankie, Lovesick, Atypical, You Me Her

O amor segue Mickey rebelde e Gus de bom humor como um casal que vive as humilhações e alegrias da intimidade, do compromisso e de outros problemas de relacionamento que eles gostariam de evitar. Não há mais estações chegando.

Eu acho que voc deve sair com Tim Robinson

Estações: 1

Episódios: 6

Duração do episódio: 16 minutos

Semelhante a: Middleditch & Schwartz, W / Bob & David, Os Personagens

Eu acho que você deveria sair com Tim Robinson é uma série de esboços de comédia em que Tim Robinson e os convidados passam cada show levando alguém a ponto de querer ir embora. Uma segunda temporada é esperada.

Perdido no espao

Estações: 2

Episódios: 20

Duração do episódio: 60 minutos

Semelhante a: Outra Vida, Locke & Key, Star Trek

Lost In Space vê a família Robinson pousar em um planeta alienígena. Eles lutam contra todas as probabilidades de sobreviver e escapar, mas estão cercados por perigos ocultos. A terceira e última temporada está chegando em 2021.

Glitch

Estações do ano: 3

Episódios: 18

Duração do episódio: 52 minutos

Semelhante a: Coisas Estranhas, Sentido 8, American Horror Story

Glitch segue um policial e um médico enfrentando um mistério emocional, onde sete residentes locais inexplicavelmente retornam dos mortos em sua forma física máxima, mas sem memória, eles tentam descobrir como eles morreram. Não há mais estações chegando.

iZombie

Estações do ano: 5

Episódios: 71

Duração do episódio: 41 minutos

Semelhante a: Santa Clarita Diet, Lucifier, Daybreak

iZombie segue a médica residente que virou zumbi Olivia Moore, que retém sua humanidade comendo cérebros no morge e descobre que ela tem um novo e misterioso presente para resolver crimes. Não há mais estações chegando.

Escrito por Britta O'Boyle.