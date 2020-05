Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Netflix está trabalhando em um novo recurso que melhorará a visualização offline.

O código encontrado nos últimos pontos de atualização permite que os espectadores possam assistir a programas e filmes parcialmente baixados em algum momento no futuro próximo.

Isso significa essencialmente que, se você começou a baixar um programa da Netflix antes de embarcar em um avião, digamos, poderá assistir ao valor baixado até o momento, mesmo que tenha sido interrompido. No momento, você só pode assistir ao conteúdo offline que está completo.

Os desenvolvedores do XDA encontraram sequências relevantes no código do Netflix v7.5.80 para Android. Eles incluem notificações do usuário como "você chegou ao final do que foi baixado" e "você precisa baixar um pouco mais para começar a assistir".

Como isso foi encontrado no aplicativo Android, não há garantia de que ele também apareça no iOS, mas não vemos por que não.

De fato, o suporte ao cliente da Netflix sugeriu o recurso no Twitter em fevereiro deste ano, sem mencionar o formato.

Muito obrigado pelo seu feedback, nós o levamos em consideração desde o nosso final. * KB - Netflix CS (@Netflixhelps) 6 de fevereiro de 2020

Ainda não há indicação de quando o recurso pode aparecer. É provável que esteja em teste atualmente, daí as seqüências de código, mas atualizaremos conforme e quando descobrirmos mais.

