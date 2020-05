Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Netflix está voltando a transmitir fluxos de vídeo de qualidade total, pois a capacidade da rede é comprovada para lidar com a tensão extra durante o bloqueio.

Como quase todos os outros serviços de streaming, ele reduziu as taxas de bits a partir do final de março, a fim de evitar sobrecarregar as redes na Europa e além. No entanto, dados de autoridades como a reguladora de comunicações do Reino Unido Ofcom mostram que a capacidade da rede atendeu a uma demanda crescente, mesmo nos períodos mais movimentados.

A União Europeia e outros em nível governamental em vários países estavam preocupados com o fato de que a combinação de trabalho em casa, educação escolar em casa, além de entretenimento e jogos, poderia resultar em uma desaceleração dramática da velocidade da Internet. Porém, o último relatório de desempenho de banda larga doméstica da Ofcom descobriu que as velocidades de download e upload caíram apenas uma média de dois e um por cento, respectivamente, depois que as medidas de bloqueio do Reino Unido foram introduzidas.

Até a latência foi afetada apenas por cerca de dois por cento - quase imperceptível para a grande quantidade de usuários da Internet.

Ele também relata que a BT viu apenas um aumento de 35% a 60% no uso do tráfego durante a semana, o que, segundo ela, ainda estava bem abaixo da média do horário noturno de pico antes do bloqueio.

Mesmo as velocidades de download da Netflix caíram apenas três por cento, mesmo durante os períodos mais movimentados.

Portanto, essencialmente, as redes de internet do Reino Unido estão bem preparadas para lidar com o retorno às taxas de bits e qualidade de vídeo pré-bloqueio dos serviços de streaming - a Netflix é apenas a primeira a voltar ao normal, sentimos. Disney + e Amazon Prime Video poderão seguir em breve.

De fato, alguns já estão relatando que seus fluxos do Netflix agora estão restaurados.

A FlatpanelsHD escreve que vários usuários na Dinamarca, Noruega, Alemanha e outros países europeus viram um aumento nas taxas de bits novamente, voltando a cerca de 15 Mb / s para 4K HDR em alguns casos.

Ainda não aconteceu universalmente - ainda estamos no limite de 7,62 Mb / s em 4K HDR na TV OLED da LG no escritório da Pocket-lint - mas está a caminho em breve, parece:

"Observe que estamos trabalhando com ISPs para ajudar a aumentar a capacidade. Somente no último mês, adicionamos quatro vezes a capacidade normal. À medida que as condições melhorarem, aumentaremos essas limitações", afirmou a Netflix em comunicado ao FlatpanelsHD.

Esperamos que todos vejamos um aumento no desempenho dos vídeos nos próximos dias e semanas. Certamente no Reino Unido, nossa infraestrutura pode lidar.