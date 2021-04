Como configurar o PIN do perfil Netflix e remover programas específicos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois do que pareceu uma era sem oferecer nenhum controle parental real, a Netflix aprimorou seu jogo, melhorando as capacidades dos pais em 2020.

A maior e mais importante mudança é que os pais agora podem definir códigos PIN para cada perfil individual do grupo familiar. Eles também podem filtrar títulos que não são apropriados para a idade de cada criança usando as classificações regionais de idade em vez do vago sistema de crianças e crianças mais velhas.

E isso não é tudo. Os pais podem até remover títulos individuais, portanto, se houver um programa que seu filho realmente odeia, ou um que os assusta, ou se houver um programa específico que você realmente não quer que seus filhos assistam, você pode ocultá-lo.

Outros novos recursos incluem desligar a reprodução automática e poder ver o que seus filhos estão assistindo.

Se você deseja saber como usar alguns - ou todos - esses novos recursos, verifique o processo de cada um a seguir. Todas essas configurações baseiam-se no pressuposto de que você já criou perfis individuais no Netflix. Se ainda não fez isso, faça login no Netflix e vá para a página Gerenciar perfis. Aqui você pode selecionar Adicionar Perfil.

Primeiro você precisa ir para a página de gerenciamento de sua conta. Faça login no Netflix no navegador do seu desktop acessando Netflix.com. Clique no seu próprio perfil para entrar na página de visualização principal.

Agora, abra o menu de opções no canto superior direito clicando na pequena miniatura do perfil com uma seta branca ao lado dela. Agora escolha Conta.

Role para baixo até Perfil e controle dos pais e clique na pequena seta apontando para baixo ao lado do perfil ao qual deseja adicionar um PIN. Agora encontre Bloqueio de Perfil e clique em Alterar.

Neste ponto, ele pedirá sua senha novamente, para ter certeza de que é você. Depois de fazer isso, você verá uma tela solicitando que defina um PIN. Clique na caixa ao lado de Exigir um PIN para acessar o perfil e agora defina seu PIN de quatro dígitos. Clique em Salvar.

Vá para Netflix.com e entre. Depois de fazer isso, você verá todos os seus perfis na página. Toque em Gerenciar perfis.

Você também pode chegar a este ponto fazendo login no Netflix, escolhendo seu próprio perfil e, em seguida, abrindo o menu de opções clicando na imagem do seu perfil no canto superior direito. Agora escolha Gerenciar Perfis.

Cada um dos perfis individuais agora terá um pequeno ícone de lápis exibido na imagem, clique nele.

Na página seguinte, em Configurações de maturidade, clique em Editar. Neste ponto, ele provavelmente pedirá a senha da sua conta, para ter certeza de que é o proprietário da conta (você) tentando acessar os controles.

Agora você verá uma barra com as classificações de cada um dos seus países. Escolha o máximo permitido para essa criança. No Reino Unido, você pode escolher entre U, PG, 12, 15 e 18.

Clique em Salvar quando terminar.

Na mesma página do seu filtro de idade acima, você verá uma caixa em Restrições de título para [Nome do perfil]. Tudo o que você precisa fazer é digitar o título do programa ou filme específico que deseja bloquear. Ele começará a preencher automaticamente uma lista conforme você digita, para que você possa clicar facilmente naquela que deseja filtrar.

Clique em Salvar quando terminar.

Para ver a atividade de visualização do seu filho, volte para a página principal de gerenciamento de contas, abrindo aquele menu no canto superior e clicando em conta. Clique no perfil em Perfil e Controle dos Pais que deseja gerenciar.

Toque em Exibir na opção Atividade de visualização e você verá uma lista de programas assistidos naquele perfil, e em quais dias eles foram assistidos.

Para interromper a reprodução automática do Netflix, episódio após episódio, permaneça no menu Perfil e Controles dos Pais e escolha Configurações de reprodução. Agora você pode desmarcar autoplay próximo episódio e autoplay previews e isso irá interromper a reprodução automática de binge-watch e impedir que as pré-visualizações apenas sejam reproduzidas na tela automaticamente.

Escrito por Cam Bunton.