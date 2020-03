Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Em resposta à pandemia, e após uma conversa com autoridades europeias, a Netflix planeja reduzir as taxas de bits de fluxos na Europa por um mês, o que reduzirá o tráfego da Netflix nas redes europeias em cerca de 25%.

O comissário da União Europeia, Thierry Breton, foi ao Twitter na quarta-feira para revelar que ele teve uma "importante conversa por telefone" com o CEO da Netflix, Reed Hastings. Ele disse que "as infra-estruturas podem estar em dificuldades", com tantas pessoas ficando em casa para ajudar a impedir a propagação do COVID-19. Ele recomendou às pessoas "mudarem para a definição padrão quando o HD [alta definição] não for necessário".

Conversa telefônica importante com @ReedHastings , CEO da @Netflix



Para vencer # COVID19 , #StayAtHome



O teletrabalho e o streaming ajudam muito, mas as infraestruturas podem estar em dificuldades.



Para proteger o acesso à Internet para todos, vamos #SwitchToStandard definição quando o HD não é necessário. - Thierry Breton (@ThierryBreton) 18 de março de 2020

Agora, a Netflix reduzirá oficialmente sua qualidade de streaming por 30 dias. Não está claro se os vídeos da Netflix parecerão mais pixelizados quando transmitidos on-line durante esse período. Vídeos com taxas de bits mais altas são obviamente mais claros e fáceis de assistir, mas também usam mais dados. Estima-se que uma hora de vídeo em definição padrão use cerca de 1 GB de dados, enquanto o vídeo HD pode usar até 3 GB por hora.

"Após as discussões entre o comissário Thierry Breton e Reed Hastings, e dados os desafios extraordinários levantados pelo coronavírus, a Netflix decidiu começar a reduzir as taxas de bits em todos os nossos fluxos na Europa por 30 dias", anunciou a Netflix em comunicado.

Entramos em contato com a Netflix para obter mais informações sobre essa decisão e se há planos para fazer o mesmo em outro lugar.