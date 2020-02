Como desativar a reprodução automática do Netflix para visualizações de trailers

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Netflix há muito tempo tem esse "recurso" de reprodução automática para visualizações que são realmente irritantes. Por fim, ele permite que você o desative para que você possa navegar no serviço sem que um trailer seja iniciado toda vez que você parar em um filme.

Ao abrir o Netflix, você recebe uma tela inicial de linhas e pode começar a procurar filmes e programas disponíveis imediatamente. No entanto, enquanto você olha, os trailers ou as visualizações do que você está pensando em assistir começarão a ser reproduzidos assim que você pausar - mesmo por um momento.

Embora isso possa parecer útil, é irritante quando você está simplesmente tentando encontrar algo para assistir. E tem sido um recurso padrão na Netflix desde pelo menos 2014, mas após várias reclamações de usuários ao longo dos anos, a Netflix finalmente está concedendo, oferecendo a opção de desativá-la. Em outras palavras, você pode impedir a reprodução de clipes enquanto navega pela tela inicial do Netflix e outras partes do serviço.

Siga estas etapas para desativar o recurso de reprodução automática do Netflix:

Saia e entre na sua conta Netflix através de um navegador da web. Selecione sua foto do perfil no canto. Vá para Gerenciar perfis. Selecione um perfil. Sob o nome do perfil, o idioma e os controles dos pais, existem opções de reprodução automática. Desmarque a opção "Reproduzir automaticamente o próximo episódio de uma série em todos os dispositivos". Desmarque a opção "Visualização automática da reprodução enquanto navega em todos os dispositivos". Aplique as alterações, efetue logout e faça login novamente no Netflix.

Essa alteração deve ter efeito em todos os dispositivos que você usa para assistir à Netflix.

Nota: Se você executar a etapa seis, impedirá que a Netflix inicie automaticamente o próximo episódio durante a transmissão. Embora essa opção exista há anos, a capacidade de impedir que as visualizações sejam reproduzidas automaticamente é nova.