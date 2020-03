Dicas e truques da Netflix: como dominar sua experiência de assistir a binge

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Pense que você já sabe tudo sobre o Netflix? Pense de novo.

Existem dezenas de dicas e truques ocultos por aí - tudo, desde remover títulos embaraçosos do seu histórico até uma opção que permite ajustar a aparência das legendas. Reunimos várias delas aqui e planejamos atualizar continuamente essa peça à medida que descobrimos mais. Portanto, sente-se, pegue o controle remoto e esteja preparado para maximizar totalmente sua experiência de assistir a binge a partir de qualquer dispositivo.

Algumas regiões obtêm um serviço Netflix melhor, na medida em que recebem uma variedade maior de programas de TV e filmes. No entanto, você pode contornar qualquer restrição regional no Reino Unido ou em qualquer outro lugar usando uma VPN, como ExpressVPN . Existem também serviços como o Media Hint. Funciona em computadores e custa US $ 3,95 por mês, mas permitirá essencialmente o acesso às bibliotecas da Netflix em outros países.

Se você quiser uma opção gratuita, considere o plug-in Hola desbloqueado para Chrome, Firefox ou Android. Se você deseja acessar o Netflix em outros países via Xbox, PlayStation, Apple TV ou iPad, altere manualmente suas configurações de DNS para induzir o sistema a pensar que você está baseado em outro lugar. Você também pode usar um serviço pago, como Unblock Us (US $ 4,99 / £ 3,20 por mês).

Lembre-se de que acessar a Netflix em outros países é uma violação do contrato do usuário.

Você pode verificar a resolução do que realmente está assistindo, acessando a página Sua conta, selecione Configurações de reprodução e, em Uso de dados, selecione Alta. Depois, clique em Salvar. Você também pode navegar para Netflix.com/HdToggle no seu PC e selecionar "Alto" para garantir que esteja sempre configurado para assistir em HD selecionando. Lembre-se de que o conteúdo em HD é consumido por dados celulares; portanto, tenha cuidado ao usar o Netflix no seu telefone.

Você pode alterar as legendas da fonte sans-serif amarela padrão. Tudo o que você precisa fazer é acessar Sua conta> Seu perfil> Aparência da legenda . Na caixa pop-up, você verá opções para alterar a aparência e visualizá-la até ficar satisfeito.

Se você estiver assistindo ao Netflix via Apple TV, toque duas vezes na seta Para cima no controle remoto da Apple TV para exibir um banner com uma imagem, descrição e classificação em miniatura. Se você pressionar, você verá uma barra de progresso com os capítulos. Se você pressionar a seta esquerda ou direita, poderá pular para frente ou para trás de dois a seis minutos, dependendo da duração do programa que estiver assistindo.

O Kast é um serviço de bate-papo em grupo que permite que você e seus amigos assistam e discutam o Netflix juntos em tempo real. Na verdade, ele funciona para qualquer coisa que você esteja assistindo através de um navegador, como YouTube, Hulu, etc. A extensão Netflix Party do Chrome faz a mesma coisa. Ele sincroniza a reprodução entre os participantes, permitindo que todos sigam a ação e conversem através de uma caixa na tela lateral.

A Netflix reproduz automaticamente o próximo episódio do que você estiver assistindo, mas se você não gostar, pode desativá-lo: abra o menu suspenso no canto superior direito da interface da web e escolha Sua conta e selecione Configurações de reprodução.

Para famílias que falam mais de um idioma, você pode adicionar legendas duplas usando uma extensão do Google Chrome. Basta adicionar a extensão aqui e você pode escolher dois idiomas diferentes para serem exibidos na parte inferior da tela.

Em vez de folhear indecisa a Netflix, experimente a Flix Roulette . Escolha um gênero, ator, diretor ou palavra-chave, aperte spin e assista o que aparecer. Ou então, você pode abandonar as palavras-chave e girar livremente em todo o conteúdo da Netflix (mas poderá acabar girando 200 vezes).

Vale a pena seguir @NewonNetflixUK no Twitter para receber alertas sobre o que há de novo e o que está prestes a ser retirado. Você também pode curtir a página de Facebook da Netflix em seu país ou verificar WhatsNewOnNetflix.com e whats-on-netflix.com - este último mantém uma lista atualizada de tudo o que está se preparando para deixar a Netflix. Confira agora e transmita seus filmes favoritos antes que eles acabem.

Você acha difícil acompanhar tudo o que há de novo na Netflix ou apenas deseja ver o conteúdo mais popular? O site Instantwatcher pode ajudar com tudo isso e muito mais.

Há outra maneira de encontrar algo bom para assistir sem rolar por horas: o Reddit tem uma subpágina dedicada ao Melhor da Netflix . Aprovado e rebaixado por cerca de 300.000 usuários, ele pode ajudá-lo a encontrar algo realmente ótimo em pouco tempo.

A Netflix publicou instruções para um botão de bricolage que pede comida, diminua as luzes, ligue a TV, inicie a Netflix e silencie seus telefones. É basicamente um botão "Netflix e Chill" que você pode criar.

A Netflix criou um par de meias que têm um sistema de detecção de sono com base em um método de monitoramento de atividades conhecido como actigrafia. Ele usa um acelerômetro para determinar quando o usuário parou de se mover por um período prolongado de tempo. Quando ele detecta que o usuário cochilou, uma luz LED na meia pisca em vermelho, avisando qualquer pessoa por perto que está prestes a pausar a TV.

Para fazer isso, você precisará de componentes como um microcontrolador Arduino, LEDs infravermelhos, uma bateria, etc. (tudo isso é necessário para uma unidade de monitoramento que será enrolada em feltro de lã e colocada dentro das meias). O guia da Netflix descreve tudo o que você precisa saber. Não esqueça que você também precisará de ferramentas, como um ferro de solda. É tudo muito complexo, para ser sincero. Mas fofo mesmo assim.

Você pode se inscrever no programa de avaliação da Netflix para experimentar novos recursos. Vá para sua conta e, em Configurações, clique em Testar participação. Na próxima página, toque levemente em Participação no teste. A maioria das novidades deve ser algo que você nunca notará, como algoritmos de recomendação.

Então, você compartilhou sua senha do Netflix e agora sua lista Recomendada é carregada de porcaria. Não se preocupe. Você pode sair de todos os dispositivos conectados à sua conta simplesmente acessando Conta> Sair de todos os dispositivos em Configurações. Você também pode verificar sua atividade recente (Sua conta> Exibir atividade> Ver acesso recente à conta) para ver se algum local do dispositivo lhe parece desconhecido.

Você pode excluir seletivamente seu histórico. Vá para esta página , onde verá tudo o que assistiu em ordem cronológica e poderá remover qualquer coisa que não queira que outras pessoas vejam.

Existem atalhos de teclado que melhorarão sua experiência de visualização de laptop:

F exibirá a tela inteira; Esc o levará para fora da tela cheia

PgDn faz uma pausa; O PgUp será reproduzido

A barra de espaço também fará uma pausa e será reproduzida

Shift + Seta para a direita avançará rapidamente; Shift + Seta para a esquerda retrocederá

M alternará o botão de mudo, dependendo do seu computador

A Netflix costumava usar um sistema de classificação de cinco estrelas que lhe dava feedback sobre os títulos que você gostava e não gostava, mas que mudou para um sistema de aprovação ou não. Ainda é importante classificar os programas que você gosta para que as sugestões da Netflix sejam personalizadas para você. Se você acha que a Netflix nunca está sugerindo algo que você realmente gosta, confira e edite suas classificações aqui .

Você não quer que seus filhos ou pais desviem suas recomendações.

Ter perfis separados para todos em sua casa significa que nenhuma das classificações e hábitos de visualização prejudicará suas recomendações. Cada conta pode ter até cinco perfis ativos sem custo adicional; portanto, em média, deve haver o suficiente para pelo menos um por membro da família ou colega de apartamento. Você pode configurá-los no seu PC através desta página de configurações do Netflix .

Você pode reorganizar manualmente a seção Minha lista, ordenada automaticamente por padrão. Vá para este link e selecione para solicitar sua lista manualmente. Quando terminar, vá aqui e arraste para reorganizar seu conteúdo. Todas as edições que você fizer serão sincronizadas em todos os dispositivos.

Para baixar programas para dispositivos iOS ou Android, navegue na seção Disponível para download ou pressione o ícone de download ao lado do programa. Para encontrar seus programas off-line, vá para Menu e Meus downloads. Há um limite para o número de dispositivos nos quais você pode baixar conteúdo, variando de um a quatro dispositivos, dependendo do seu plano. Os downloads expiram e podem precisar ser assistidos com 48 horas de execução.

Os downloads ocupam espaço de armazenamento no seu dispositivo. Para acompanhar, vá para Configurações do aplicativo. Para liberar espaço rapidamente, pressione Excluir todos os downloads. Além disso, se você tiver um telefone Android com um slot microSD, existem duas soluções alternativas que permitem fazer o download para um cartão SD:

Faça o download de um navegador de arquivos, configure-o para exibir arquivos ocultos e copie o conteúdo baixado no cartão microSD. O conteúdo não pode ser reproduzido no cartão microSD - você precisa copiá-lo para a pasta correta do seu telefone para reproduzi-lo.

Mesclar seu cartão microSD com o armazenamento interno do telefone, fazendo com que o seu Android pense que o cartão microSD é uma parte interna do smartphone. Remova e reinsira seu cartão microSD, toque em Configurar assim que uma notificação aparecer e toque em Usar como armazenamento interno. Quando solicitado, selecione a opção para migrar seus dados para seu novo armazenamento. Se você usar esse método, nunca remova o cartão, a menos que queira redefinir todo o telefone.

Se você possui um dispositivo Chromecast e um alto-falante do Google Home, vá para Mais configurações no aplicativo Google Home, toque em TVs e caixas de som e toque no sinal de mais no canto inferior direito da tela. O aplicativo Página inicial do Google procurará TVs compatíveis com voz na mesma rede Wi-Fi que sua Página inicial do Google. A partir daí, você pode solicitar à Página inicial do Google para reproduzir filmes e programas de TV da Netflix ou vídeos do YouTube.

Você deve conectar serviços de terceiros - como o Netflix - à sua conta do Google usando o aplicativo Página inicial do Google (Configurações> Mais configurações> Vídeos e fotos). Depois de fazer isso, você pode simplesmente dizer coisas como "Ok Google, reproduza Stranger Things da Netflix na TV". Você também pode usar o Google Home para pausar a reprodução ou retroceder um minuto para algo que você pode ter perdido.

A Netflix tem um aplicativo de VR para os fones de ouvido Gear VR e Daydream View . Coloque um fone de ouvido, inicie o aplicativo VR e você se encontrará em uma cabana de madeira com um menu gigante de TV e Netflix. Basta selecionar o que você quer assistir, pressionar play e as luzes diminuirão.

Tem um filme ou programa que realmente gostaria de ver na Netflix? Deixe eles saberem. Você pode sugerir títulos para a Netflix adicionar aqui .

A Netflix está abrindo caminho para a acessibilidade nos serviços de streaming com suas descrições de áudio.

Essas descrições contam a história da ação que está acontecendo na tela. É como se as legendas funcionassem para deficientes auditivos, mas isso é para cegos e deficientes visuais. As descrições de áudio estão disponíveis na maioria dos conteúdos originais do Netflix e alguns selecionam outros títulos. Você pode acessar as descrições de áudio no menu de legendas para cada título. Você pode ver mais sobre descrições de áudio aqui .

A Netflix começará automaticamente a reproduzir uma visualização se você parar um título por um momento enquanto navega. Embora isso pareça um recurso interessante, ele pode se tornar rapidamente irritante para alguns. Se você deseja interromper a exibição automática da reprodução automática, clique em Conta no menu suspenso no canto superior direito da versão para desktop da Netflix. Em seguida, role para baixo até a seção de perfil, selecione as configurações de reprodução e desative as visualizações de reprodução automática.

Se você estiver procurando conselhos sobre o que assistir a seguir, vá para r / NetflixBestOf . A comunidade oferece recomendações e você pode pedir recomendações com base nos títulos que você já gostou.

Se você estiver em uma TV inteligente, aparelho de Blu-ray ou console de jogos, precisará redefinir seu aplicativo Netflix. Em seguida, inicie o Netflix e, no seu controlador ou controle remoto, pressione a seguinte combinação: Cima, Cima, Baixo, Baixo, Esquerda, Direita, Esquerda, Direita, Cima, Cima, Cima, Cima. Você terá acesso a um menu de depuração secreto de suas informações gerais. Ajuste as configurações daqui, incluindo a eliminação do buffer.

Este menu secreto permitirá que você veja informações sobre sua conta e dispositivo, além de mostrar a força da conexão.

