Como assistir Netflix na TV: seu guia completo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os serviços de streaming mudaram nossas vidas, dando-nos a capacidade de assistir a programas e filmes quando for conveniente para nós - e o rei de todos eles é o Netflix.

Ele não apenas carrega milhares de ótimas séries de TV e filmes de todo o mundo, mas também faz o seu próprio. Muitas vezes, eles são exclusivos da plataforma, portanto você não pode vê-los em nenhum outro lugar.

Sucessos como Narcos, Stranger Things, Star Trek: Discovery e muitos mais podem ser encontrados na Netflix.

Aqui está nosso guia prático sobre como assistir à Netflix, quanto custa e outras dicas e truques que você precisa saber.

O Netflix é um serviço de streaming on-line com milhares de programas de TV e filmes disponíveis para assistir instantaneamente. Eles são transmitidos por uma conexão à Internet para uma ampla variedade de dispositivos, incluindo TVs, tablets, telefones, consoles de jogos e decodificadores. Você também pode assistir filmes ou programação da Netflix em um computador.

É um serviço de assinatura com uma taxa mensal. Dependendo do plano de assinatura que você optar, você poderá assistir ao Netflix em vários dispositivos ao mesmo tempo. Você também pode optar por assistir ao vídeo em diferentes configurações de qualidade, dependendo da sua assinatura: padrão, alto e 4K Ultra HD.

Existem três planos de assinatura diferentes:

Básico: £ 5,99 / US $ 8,99 por mês permite assistir a vídeos em definição padrão (SD) em apenas um dispositivo por vez.

Padrão: £ 8,99 / US $ 12,99 por mês permite assistir a vídeos em alta definição (HD) em até dois dispositivos ao mesmo tempo.

Premium: £ 11,99 / US $ 15,99 por mês permite assistir a vídeos 4K Ultra HD (com HDR quando disponível) em até quatro dispositivos ao mesmo tempo.

Quase todos os programas e filmes estão disponíveis em HD, muitos agora também estão disponíveis em 4K Ultra HD. Todos eles vêm com HDR10 para a maioria das TVs ou Dolby Vision (um padrão diferente de HDR) para TVs compatíveis.

Você também precisará de um serviço de banda larga capaz de transmitir cada uma das diferentes qualidades de vídeo. A Netflix usa fluxo de bits adaptável para fornecer seu conteúdo, o que altera a qualidade da imagem dependendo da velocidade da sua banda larga.

O Netflix deve funcionar em banda larga com uma velocidade de 0,5 Mbps. O serviço recomenda que você tenha pelo menos 1,5 Mbps.

Além disso, são recomendados os seguintes itens para desempenho estável nas seguintes resoluções de imagem:

3,0 Mbps - recomendado para qualidade SD.

5,0 Mbps - recomendado para qualidade HD.

25 Mbps - recomendado para qualidade 4K Ultra HD.

Se a sua banda larga estiver alta, você também precisará garantir que as configurações de reprodução do Netflix sejam alteradas para "Alta" nas configurações da sua conta. Acesse Netflix.com , entre e vá para Configurações de reprodução .

Isso oferece a opção de alterar as configurações de qualidade, mas você também precisa ter em mente a quantidade de dados que cada formato usa. Um plano de dados móveis ou alguns planos de banda larga geralmente têm um limite mensal de dados. Você também pode usar as configurações de reprodução para limitar a quantidade de dados utilizados, para não usar tudo em um filme.

Por exemplo, o vídeo 4K Ultra HD usa cerca de 7 GB de dados por hora, enquanto o vídeo SD usa um décimo disso.

A Netflix também suporta perfis, para que você possa configurar um perfil diferente para cada membro da família, que ajustará suas ofertas de conteúdo, dependendo de seus hábitos de visualização individuais. Há também uma seção dedicada às crianças que você pode definir como padrão para os espectadores mais jovens.

Uma vez configurados, os perfis aparecem na inicialização como ícones gigantes, para que você possa escolher o seu. O titular da conta principal também pode vincular seu perfil do Netflix a uma conta do Facebook e ter sua própria imagem de perfil do Facebook como ícone.

Se você possui uma TV inteligente da LG, Samsung, Sony, Panasonic, Philips, Sharp ou Toshiba, é muito provável que haja um aplicativo Netflix disponível na respectiva loja de aplicativos do aparelho. Os três primeiros também são recomendados pela Netflix para levar o crachá oficial. Você pode encontrar uma lista de "TVs recomendadas pela Netflix" aqui .

O aplicativo será gratuito para baixar e instalar na TV conectada, mas você precisará de uma assinatura. No entanto, você recebe uma avaliação gratuita de 30 dias, se nunca usou o Netflix antes.

Depois de baixar e instalar o aplicativo, você poderá fazer login nele com os detalhes da sua conta e pronto.

Se você não possui uma TV inteligente ou deseja assistir à Netflix em um quarto, por exemplo, pode obter um decodificador ou um dongle conectado que lhe dá acesso.

Existem muitos dispositivos no mercado que têm aplicativos Netflix disponíveis, incluindo Apple TV, muitas caixas de Roku, Nvidia Shield Android TV e Amazon Fire TV.

Você também pode assistir ao conteúdo da Netflix em uma caixa Sky Q , além de qualquer caixa Sky Q Mini conectada. Além disso, o conteúdo do Netflix pode ser transmitido por meio de uma caixa Virgin Media TiVo, caixa Virgin TV V6 ou decodificador de TV YouView.

O Netflix é acessível, na grande maioria dos casos, por meio do hub de aplicativos do respectivo dispositivo. Basta encontrar o ícone com seu controle remoto e iniciá-lo.

Se você se inscrever no Netflix por meio da sua conta Sky, como parte de um pacote Ultimate On Demand , os programas Netflix serão entrelaçados com a experiência geral do Sky.

A Virgin Media também possui uma seção da Netflix em seu guia eletrônico de programação, que o envia ao aplicativo quando você clica nele. Seu recurso serieslink + também lista programas relacionados que estão disponíveis no Netflix, para que você possa iniciá-los também.

Alguns aparelhos de Blu-ray, como os da LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sony e Toshiba, também têm acesso aos aplicativos Netflix.

O Netflix também está disponível como um aplicativo para download em um grande número de consoles de jogos.

Se você possui um PlayStation 4 , PS4 Pro , Xbox One X , Xbox One S , Xbox One original, PS3 ou Xbox 360, pode assistir à Netflix em várias qualidades - dependendo da capacidade do próprio console.

Os consoles acima reproduzirão o conteúdo da Netflix em HD, enquanto o PS4 Pro, Xbox One S e Xbox One X são compatíveis com vídeo HDR 4K. Os dois últimos também reproduzirão alguns programas da Netflix no Dolby Vision em uma TV compatível.

Você só precisa selecionar o Netflix em qualquer uma das principais interfaces de usuário do console, usando um gamepad ou um controle remoto dedicado, se você tiver um.

O Chromecast do Google funciona de maneira diferente para a maioria dos dispositivos conectados. Em vez de ter sua própria loja de aplicativos e interface de usuário no próprio dispositivo, ele funciona com aplicativos de smartphone ou tablet para controlar os programas e filmes que você deseja assistir.

Um Chromecast se conecta à porta HDMI de uma TV e você abre o aplicativo Netflix no seu telefone ou tablet. Você verá um ícone do Chromecast (uma TV com um símbolo de Wi-Fi na parte superior) na parte superior da tela. Toque nele e ele será vinculado ao dongle do Chromecast. Depois de iniciar um programa ou filme, toque no mesmo ícone na parte superior do vídeo novamente e ele começará a ser exibido na sua TV.

Você pode usar o seu dispositivo móvel como controle remoto. Você também pode usá-lo para qualquer outra coisa que desejar, como fazer chamadas ou navegar na Internet, pois o Chromecast transmite o vídeo diretamente pela Internet. Ele não transmite o conteúdo do seu telefone ou tablet.

O Chromecast Ultra reproduz conteúdo em 4K Ultra HD e com HDR.

O Netflix também está disponível para visualização em viagens via Wi-Fi móvel ou remoto, através de um smartphone ou tablet.

Existem aplicativos Netflix dedicados para iOS (iPhone, iPad e iPhone touch) e Android.

Basta baixá-los na respectiva loja de aplicativos, iniciá-los, inserir os detalhes da sua conta e pronto.

Você pode assistir ao conteúdo da Netflix em qualquer computador através de um navegador da Web e do site Netflix.com .

Você também pode conectar um laptop à TV principal e assistir à Netflix na tela maior, se não houver outro dispositivo conectado.