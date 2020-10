Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em breve, há uma linha incrível de programas de TV e filmes em nossos serviços de streaming.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney + , Now TV e Apple TV + trazem algumas surpresas para nós. Então, aqui estão nossas principais opções de filmes e séries que chegam às plataformas de streaming.

A Netflix foi o primeiro grande serviço de streaming a lançar um programa "original", agora chamado apenas de série Netflix, onde financia e cria seus próprios programas e filmes. Ele também marca alguns programas como uma série da Netflix para o mercado do Reino Unido que pode ter aparecido primeiro na TV dos Estados Unidos.

Muitas, se não todas as séries listadas, são apresentadas em 4K Ultra HD e com HDR ou Dolby Vision em TVs ou sistemas compatíveis.

Disponível: 15 de novembro de 2020

A quarta temporada de The Crown mostra o retorno de Oliva Colman como Sua Majestade, com a linha do tempo mudando para os anos 80. Gillian Anderson e Emma Corrin se juntam ao elenco como Margaret Thatcher e Princesa Diana, respectivamente.

Disponível: 25 de novembro de 2020

Kurt Russell está de volta como Papai Noel, mas agora com Goldie Hawn como Sra. Natal. O original da Netflix é uma aventura de ação para toda a família e deve deixar você no clima para as festas de fim de ano.

Disponível: 8 de janeiro de 2021

A sequência da série Karate Kid que começou no YouTube Premium, mas foi comprada pela Netflix, terá uma nova temporada no início do próximo ano. E a 4ª temporada já foi anunciada.

Como a Netflix, a Amazon tem uma seleção saudável de programas caseiros disponíveis para assinantes Prime. Você também pode assisti-los a um custo sem Prime, mas é muito mais barato pagar por uma assinatura anual e obter uma carga de outros benefícios - incluindo acesso ao serviço de streaming Amazon Music e gratuito no dia seguinte - ou no mesmo dia em alguns casos - entrega. Muitos de seus programas também são comprados de canais dos EUA para distribuição regional.

Muitos deles estão disponíveis em 4K HDR / Dolby Vision.

squirrel_widget_157589

Disponível: 23 de outubro de 2020

Borat 2 é um Prime exclusivo graças às constantes condições de pandemia e seu efeito nos cinemas. Não que estejamos reclamando.

Disponível: 16 de dezembro de 2020

O épico sc-fi logo entrará em sua quinta e última temporada, e desta vez o futuro de The Belt está em jogo.

Disponível: início de 2021

Uma terceira temporada baseada no romance de Neil Gaiman está prevista para o final de 2020. É melhor acompanhar as temporadas 1 e 2 se você ainda não o fez, ou você pode não ter uma ideia do que está acontecendo.

Disponível: 2021

Mais uma adaptação de quadrinhos, desta vez em forma de animação, Invincible também é mais para adultos do que crianças. É centrado no filho de um dos maiores super-heróis da Terra que, após desenvolver seus próprios poderes, descobre que seu pai não é tão heróico como parece.

Claro, Netflix e Amazon Prime não são os únicos lugares para obter sua correção de TV, Disney + é um concorrente relativamente novo no mercado de streaming e começou forte.

Também oferece filmes e programação de TV em 4K HDR / Dolby Vision.

squirrel_widget_187869

Disponível: inicia a produção em 2021

O filme Willow, de George Lucas, estrelado por um jovem Warwick Davis e Val Kilmer, em breve lançará uma nova série de TV para a Disney +. A produção começa em 2021 com Jon M Chu (GI Joe: Retaliation, Now You See Me 2) como diretor. Ron Howard será o produtor executivo, enquanto Davis retornará como um Willow mais velho e sábio.

Disponível: 30 de outubro de 2020

A segunda temporada de The Mandalorian está quase aqui. Leva o caçador de recompensas homônimo em uma jornada para encontrar os Jedi a fim de entregá-los The Child. Não podemos esperar.

Disponível: final de 2020

Possivelmente um dos projetos mais ambiciosos da Marvel Studios, WandaVision aprisiona Wanda Mximoff / Scarlet Witch and Vision dos Vingadores em sitcoms retrô dos EUA. Certamente, nem tudo é o que parece.

Disponível: 17 de novembro de 2020

Feito na tradição do realmente horrível, mas muito engraçado, de 1978 Star Wars Holiday Special, este curta de Lego sem dúvida terá fãs da franquia e brinquedos de construção de tijolos em pontos iguais. Será exclusivo da Disney +.

Agora, a TV dá aos não assinantes da Sky acesso a programas e filmes nos canais da emissora via satélite, tudo sem a necessidade de um contrato mensal. E, como a Sky é a anfitriã do conteúdo da HBO no Reino Unido - junto com uma pilha inteira de sua própria programação original - há muitas séries excelentes chegando à Now TV também.

Sky Cinema também está disponível através do Now TV para grandes lançamentos de filmes, embora em um máximo de 1080p.

squirrel_widget_148338

Disponível: novembro de 2020

A terceira e última temporada de Tin Star mostra a família Worth (interpretada por Tim Roth, Genevieve OReilly e Abigail Lawrie) de volta à sua cidade natal, para enfrentar seu passado.

Disponível: 2021

Uma versão moderna de Oliver Twist, estrelando Sir Michael Caine como Fagin e Lena Heady de Game of Thrones como Sikes.

A Apple TV + é relativamente nova no mercado de streaming de vídeo, com um punhado de programas e filmes de alta qualidade já disponíveis. Freqüentemente, eles também são exclusivos da plataforma.

Disponível: 8 de janeiro de 2021

A jovem poetisa rebelde Emily Dickinson retorna para uma segunda temporada do sitcom de meia hora.

Disponível: TBC 2021

A fundação é baseada nos livros de Isaac Asimov e estrelado por Jared Harris (Chernoybl, Mad Men). É um verdadeiro épico de ficção científica na sequência de um grupo de exilados em sua busca para reconstruir a humanidade após a queda do Império Galáctico.

Escrito por Rik Henderson.