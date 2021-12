Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Finalmente, há um trailer oficial "primeiro olhar" para a tão esperada série de TV Halo, que foi anunciada pela primeira vez há três anos.

Apresentado pela primeira vez durante o 2021 Game Awards, é duas vezes mais longo que o teaser trailer revelado no mês passado, o que significa que é o nosso primeiro olhar real na adaptação para TV de ação ao vivo dirigida para a Paramount +. O trailer é aparentemente narrado pelo Doutor Halsey (Natascha McElhone), que está preparando Master Chief (Pablo Schreiber) para ser a maior esperança da humanidade em uma guerra contra o Covenant.

Halo será estrelado por Bokeem Woodbine, Olive Grey, Charlie Murphy, Bentley Kalu, Natasha Culzac e Kate Kennedy, para citar alguns.

Seu primeiro trailer não revela muito mais, além de um vislumbre de cidades, um navio gigante e soldados se preparando para a batalha. A maior conclusão é que o show parece se passar no início da guerra da humanidade com o Covenant, enquanto o jogo Halo original está perto do fim.

O próximo programa de TV é, obviamente, baseado na franquia Halo e tem produção executiva de Steven Spielberg e desenvolvido e escrito por Kyle Killen (Fear Street: Part One - 1994) e Steven Kane (The Closer). Programado para estrear exclusivamente no serviço de streaming da ViacomCBS em 2022, foi anunciado pela primeira vez em 2018 como uma série Showtime antes de atingir vários atrasos de produção relacionados ao COVID-19.

