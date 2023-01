Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Com o início completo do CES 2023, a LG Display anunciou sua nova tecnologia de painel OLED de terceira geração, que aparecerá nas futuras TVs.

Usando o que ele chama de tecnologia META, o novo painel é capaz de ter um brilho ainda maior do que o painel EX atualmente adotado revelado no ano passado - até 60% mais brilhante, de fato. Isto, afirma LG, significa que ele pode alcançar um brilho máximo de 2.100-nit. Ela diz que isto é mais brilhante do que "qualquer outra TV no mercado hoje".

Isso, juntamente com os níveis de preto profundo pelo qual OLED é conhecida, permite extremo contraste e desempenho HDR.

O braço de P&D da LG também afirma que o novo painel oferece um ângulo de visão 30% maior do que os monitores OLED convencionais.

A tecnologia META da LG funciona usando um Micro Lens Array - uma camada de pequenas lentes convexas que maximiza a emissão de luz. Ela também aumenta a eficiência energética em 22%, pois pode mostrar os mesmos níveis de brilho que as TVs atuais, mas com menos energia necessária.

As micro lentes são tão pequenas (do tamanho de micrômetros) que 42,4 bilhões delas são usadas em um painel de TV OLED de 77 polegadas de 4K - mais de 5.000 delas por pixel. Isto garante que não haja perda de luz nem reflexos internos para degradar a imagem.

Além disso, o LG Display utiliza um algoritmo META Booster que analisa e ajusta o brilho em tempo real para melhorar as imagens HDR.

LG planeja adotar os novos painéis OLED em televisores de 55, 65 e 77 polegadas de 4K, mais os conjuntos de 77 e 88 polegadas de 8K inicialmente, expandindo-os para outras linhas "ao longo do caminho". Ainda não se sabe se isto afetará as recém-anunciadas TVs OLED - como as linhas G3, C3 e Signature OLED M anunciadas no CES, ou se teremos que esperar até 2024.

Atualizaremos quando soubermos mais.

Escrito por Rik Henderson.