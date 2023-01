Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A LG anunciou sua primeira TV que recebe todo o conteúdo sem fio.

A assinatura da LG OLED M é completamente sem fio (exceto para energia). Ele usa o que a LG chama de caixa de mídia Zero Connect, na qual você conecta seus dispositivos, sejam consoles de jogos, uma caixa de TV a cabo ou satélite, ou outra fonte de vídeo ou áudio. A caixa transmite então imagens de até 4K 120Hz para a TV.

O set em si vem em apenas um tamanho de tela - 97 polegadas - portanto, é um nicho, mas é ideal para uma instalação de cinema em casa, digamos. Ele vem com o design "One Wall" da LG, o que significa que seu suporte integrado fica encostado à parede, sem nenhuma lacuna visível.

LG afirma ter desenvolvido um novo algoritmo sem fio que identifica o caminho de transmissão ideal. Isto assegura que o conteúdo seja transmitido com a melhor qualidade, não importa se o ambiente muda - como, por exemplo, as pessoas que se movimentam pela sala.

Além disso, a caixa Zero Connect tem tecnologia de reconhecimento de voz para que possa ser operada usando comandos falados.

A LG Signature OLED M é parte da presença do CES 2023 da empresa, com uma unidade sentada no estande da LG no show. Pocket-lint lhe trará mais, incluindo nossas próprias fotos da TV nos próximos dias.

Escrito por Rik Henderson.