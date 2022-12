Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os planos CES da LG continuam a surgir, com o anúncio de que uma gama completa de novos dispositivos e aparelhos de Assinatura Premium estará presente na carne.

Para então cozinha, haverá um novo par de refrigeradores, lavadoras e secadoras, microondas e fornos convencionais - cada um com as últimas características inteligentes.

Também surgirá durante o programa uma nova assinatura OLED TV, Wine Cellar, um purificador de ar e um novo condicionador de ar. Todos eles serão exibidos em uma Zona Especial de Assinatura LG em seu estande em Las Vegas a partir de 5 de janeiro.

A LG Signature 4-Door French Door Frigorífico vem com Dual InstaView. Isto significa que ambas as portas superiores podem ficar transparentes com uma simples batida para mostrar o que está dentro do refrigerador.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A máquina de lavar e secar cada esporte tem um painel de toque LCD de 7 polegadas, enquanto o forno de microondas também vem com um painel de porta InstaView.

O forno duplo LG Signature tem câmeras embutidas para que você possa ver o progresso de seu forno, além da funcionalidade de ajuste automático de tempo e temperatura.

"Os aparelhos LG Signature de segunda geração combinam nossas tecnologias exclusivas, uma gama de características aprimoradas de conveniência e eficiência, e um design moderno e lindo para uma vida mais inteligente, sustentável e luxuosa em casa", disse o presidente da LG Electronics, Lyu Jae-cheol, "appliance home and air solutions".

Escrito por Rik Henderson.