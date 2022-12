EE Pocket-lint Awards 2022: Televisão do ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A categoria de televisão do EE Pocket-lint Awards vê nomes familiares batalhando pelo primeiro lugar, com os grandes nomes representados aqui.

Enquanto OLED domina, essa não é a única tecnologia de televisão representada, pois os sistemas de LED continuam a oferecer grandes experiências. Mas há mais em uma TV do que apenas o painel - a tecnologia inteligente que ela oferece e tudo no lado do software leva a fazer a diferença entre uma grande TV e a melhor TV.

Televisão do ano: LG OLED evo C2

A LG não é estranha a ganhar prêmios por suas televisões e com a LG Display fabricando muitos dos painéis que são usados nas melhores TVs, não é surpresa que a equipe da casa saia vitoriosa.

O C2 não é o top model da LG - mas representa aquele ponto de inflexão onde o desempenho e o valor se encontram: ele proporciona visuais deslumbrantes sem que você pague mais pelas chances de design. É importante notar que o webOS continua a proporcionar uma grande experiência e que o brilho impulsionado realmente brilha.

Altamente elogiado: Sony A95K

O Sony A95K estava se encaixando nos calcanhares da LG este ano, e recebe nosso aceno Altamente Recomendado por sua primeira tela QD-OLED - uma TV que mistura o melhor das tecnologias OLED e QLED juntas.

E embora não haja dúvida de que o painel QD-OLED mais brilhante é um sucesso retumbante no A95K, na verdade é o processamento da Sony que desempenha o papel principal aqui. O resultado é um excelente desempenho de imagem através de fontes HDR e SDR, com excepcional manuseio de cores e o melhor movimento da categoria - sem mencionar as capacidades de áudio que ultrapassam de longe o que se esperaria do som da TV.

O melhor do resto

A categoria de TV está repleta de grandes nomes. O Samsung QN95B Neo de sua linha QLED continua a impressionar com conectividade, volume de cores e brilho, mas a Samsung também entrou na lista restrita com sua primeira TV OLED, a Samsung S95B. A Panasonic é mais conhecida por seu processamento apoiado por Hollywood, com o Panasonic LZ2000 oferecendo um ótimo desempenho para os amantes do cinema. O Philips OLED 807 oferece não só ótima qualidade de imagem, mas também Ambilight imersivo, que continua sendo um dos preferidos dos clientes.

O que são os prêmios Pocket-lint Awards?

O EE Pocket-lint Awards acontece anualmente para celebrar o melhor da tecnologia dos 12 meses anteriores. Os produtos precisam ser totalmente revisados pela equipe do Pocket-lint para serem considerados para os Prêmios, com julgamento no final do ano. Através de um processo de lista longa e pré-seleção, o painel de juízes especialistas pontua os dispositivos para resultar no vencedor geral e no vice-campeão Altamente Recomendado.

O Pocket-lint Awards foi realizado pela 19ª vez em 2022.

