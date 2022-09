Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - LG anunciou uma atualização do que chama de prateleira de jogos em seus últimos modelos de TV, com um par de novos serviços de streaming descendo a pique.

O primeiro é o Blacknut, que tem uma biblioteca de nicho de 500 jogos para PC e console disponíveis para transmissão direta, muitos deles clássicos de culto e interessantes opções indie. Isso será adicionado à Plataforma de Jogos em algum momento durante o mês de setembro, de acordo com a LG.

-

Depois, em novembro, adicionará o Utomik, um serviço de streaming maior que é notável por ser um dos já incluídos no recém-lançado Cubo de Jogos da Samsung, presente em todos os seus monitores e televisores de 2022.

Será apenas a parte do Utomik Cloud que está disponível, obviamente, o que significa mais 100 jogos, levando a biblioteca streamable da LG para um lugar bastante saudável.

As mudanças virão para qualquer TV rodando webOS 6.0 e webOS 2022, de acordo com a LG, e também adicionarão a Plataforma de Jogos à Tela Principal, tornando-a acessível de forma muito semelhante ao Hub da Samsung, de forma proeminente dentro do menu principal da TV.

Em qualquer caso, para acessar estas plataformas de streaming tudo o que você precisará é de uma conta válida e um controlador para emparelhar com sua TV, confirmando que estamos definitivamente à beira de ver streaming de jogos integrados realmente difundidos nas TVs.

LG já tinha as opções Google Stadia e algumas Nvidia GeForce Now em suas TVs, portanto, se puder adicionar o Xbox Cloud Gaming, a maior peça em falta, terá uma plataforma forte para competir com a da Samsung.

Escrito por Max Freeman-Mills.