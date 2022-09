O OLED flexível finalmente faz sentido com uma grande quantidade de dispositivos de exibição ajustáveis no IFA 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Uma das melhores coisas sobre a tecnologia é que você tem um vislumbre do futuro. Você percorrerá os corredores, digerirá os comunicados de imprensa e se maravilhará com a tecnologia de hoje, mas são os pequenos detalhes sobre o amanhã que são sempre os mais envolventes.

Na IFA 2022, finalmente parece que chegamos a esse momento para os dispositivos OLED flexíveis.

O OLED é um caso interessante. Lembro-me de colocar os olhos no Sony OLED XEL-1 em 2008, a Sony TV de 11 polegadas que foi a primeira TV OLED que você pôde comprar na Europa, que é por volta da época em que a propaganda OLED realmente decolou no espaço do consumidor.

Todos os anos desde que vimos conceitos e demonstrações sobre o que você poderia fazer com esta tecnologia de display que usa um painel flexível em vez de algo que é aderido ao vidro.

Temos mostrado FOLED, P-OLED e muitas outras coisas em muitas outras formas, sendo a LG freqüentemente a maior proponente do potencial para displays OLED flexíveis. Isso não é surpreendente, já que eles fabricam a maioria deles.

Essa é a beleza de um show como o IFA - você terá a LG Electronics mostrando seus produtos de consumo fundidos com a LG Display mostrando esses painéis contorcidos em formas surpreendentes. E agora tudo isso faz sentido.

Uma das coisas que mais nos impressionou na IFA 2022 foi o LG OLED Flex, um display de 42 polegadas que é realmente projetado para os gamers e que permitirá que você o mude de plano para curva com o apertar de um botão.

Isso significa que ele pode ser ótimo para assistir TV, mas depois curvado quando se joga para torná-lo mais imersivo. É uma tela multi-rolo, ideal para um quarto ou dormitório onde você quer o melhor dos dois mundos. Você pega seu bolo e pode comê-lo.

A LG não é a única empresa a exibir um monitor desse tipo: A Corsair tem o Xeneon Flex, um monitor de 45 polegadas que oferece as mesmas funções - mas não esqueça o fato de que este também possui um painel de exibição da LG.

Há anos vemos telas curvas - a Samsung tinha uma enorme variedade de TVs curvas - mas é a capacidade de transformar que está agora conosco e é isso que faz a diferença.

Mas não se trata apenas de TVs. IFA 2022 também colocou um preço no Asus Zenbook 17 Fold OLED, um laptop que é basicamente todo monitor, dando-lhe um painel dobrável de 17 polegadas no meio, deixando você com a opção de escolher como usá-lo.

Novamente não é uma idéia completamente nova, pois o Lenovo ThinkPad X1 Fold aterrissou originalmente em 2020, mas também foi atualizado para uma versão de segunda geração no IFA 2022. Isso significa que há escolhas para o laptop dobrável que você pode escolher.

O advento de monitores dobráveis e laptops dobráveis pode fazer com que os telefones dobráveis pareçam um pequeno passe, mas realmente não são. Sabemos que a Samsung gosta de experimentar e que os dispositivos Galaxy Z Flip e Z Fold se sentiram um pouco como uma experiência - mas agora estamos na quarta geração e os dobráveis estão começando a sair da fanzone tecnológica e a entrar no mundo real.

Estamos vendo um número crescente de telefones dobráveis se alinhando a cada ano, ficando cada vez melhor a cada passo - quanto tempo pode demorar até que a Apple chegue à placa e faça com que tudo isso se torne positivamente mainstream?

O que isto parece é aquele ponto de viragem depois de uma década de demonstrações destes displays. Tudo começa a fazer sentido, já que a tecnologia que pode permitir que sua tela seja benevolente é mais do que apenas um pouco de fantasia científica, é um fato científico.

Escrito por Chris Hall.