LG divulga a primeira TV OLED dobrável do mundo na IFA 2022

(Pocket-lint) - A LG usou a IFA 2022 como a oportunidade perfeita para revelar uma nova TV realmente interessante - a LG OLED Flex, a primeira TV OLED dobrável do mercado.

O anúncio vem em cima da mesa da Corsair mostrando um monitor de jogos dobrável na Gamescom, e indica que telas que podem trocar entre os modos plano e dobrável podem estar aqui para ficar.

O LG OLED Flex é uma TV de 42 polegadas que visa claramente seduzir os gamers com a promessa de imersão dobrável quando eles quiserem, mas simplicidade de tela plana quando preferirem. Isto é conseguido com um botão no controle remoto, em vez de um ajuste prático.

Um toque bem-vindo é que você não está escolhendo entre dois modos definidos - há vinte níveis de curvatura, o que significa que você não está preso com o máximo de 900R se preferir uma curva mais suave.

Isso também significa que você poderia mudá-lo para jogos diferentes, tornando-o ideal para aqueles que trocam de gênero o tempo todo, já que algo como um simulador de gestão ou jogo de estratégia não se beneficia tanto da curvatura quanto um atirador ou corredor.

A linha entre uma TV e um monitor de jogos é de fato bastante desfocada aqui, dado seu tempo de resposta de 0,1 milissegundo, taxa de atualização de 120Hz e suporte ao VRR, tudo isso faz dele um ótimo par com um console de próxima geração como o PlayStation 5.

Um revestimento anti-reflexo deve tornar ainda menos perturbador brincar em uma sala mais brilhante, enquanto o suporte é de altura e inclinável - novamente, soa um pouco como um monitor, não soa?

O LG OLED Flex está sendo exibido em Berlim na IFA, mas, por enquanto, o LG não está dando detalhes sobre quando ele poderá estar disponível, ou até mesmo sobre quanto custará.

Escrito por Max Freeman-Mills.