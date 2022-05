LG está lançando uma TV OLED temática do Star Wars

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você é um fã sério do Star Wars, a melhor maneira de assistir à franquia é em uma TV OLED temática, ou assim pensa a LG.

Anunciada no evento Star Wars Celebration, a marca estará lançando uma edição limitada da TV OLED C2 de 65 polegadas, em colaboração com a LucasFilm.

Serão lançadas apenas 501 unidades para o mercado americano, em um aceno ao comando de Darth Vader da 501ª Legião.

O conjunto apresentará estética e embalagem com o tema Star Wars, assim como um menu temático na tela. Ele virá carregado com galerias exclusivas de conteúdo do Star Wars, incluindo storyboards e cartazes ilustrados originais.

O tema também se estende ao Magic Remote, que emulará o visual e os sons de um sabre de luz. Sem dúvida, nossa adição favorita.

Ficamos impressionados com o desempenho do C2 OLED, que não tem o tema Guerra nas Estrelas, e igualmente com o C1 que veio antes dele. Assim, com as novidades que a edição Star Wars traz, parece ser uma grande compra para os fãs hardcore.

O preço e a disponibilidade deste modelo de edição limitada ainda não foram anunciados, mas com o C2 padrão de 65 polegadas custando cerca de US$2500 / £2500 - não esperamos que ele venha a ser barato.

Quando ele cair, você pode pegá-lo no site da LG.

Escrito por Luke Baker.