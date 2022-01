Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como parte dos anúncios da CES 2022, a LG lançou novos modelos de TV 8K com cada uma de suas tecnologias QNED Mini LED e OLED.

Ele ainda não revelou muito sobre seus próximos QNED Mini TVs LED , mas disse que a gama está se expandindo com uma versão 2022 de seu conjunto QNED99.

Usando a própria tecnologia Quantum Dot Nanocell da LG, ele afirma um "volume de cor" de 100 por cento e níveis extremamente altos de contraste graças à tecnologia de escurecimento de precisão na luz de fundo.

Também foi anunciado um LG Signature OLED 8K de 88 polegadas - o 88Z2 - e um LG OLED 8K de 77 polegadas - o 77Z2.

Tal como acontece com os modelos do ano passado. os novos OLEDs têm a proeza dos jogos na vanguarda. Um novo menu otimizador de jogo fornece acesso rápido ao modo de quarto escuro estreante. Isso ajusta o brilho de acordo para melhor jogo quando as luzes estão apagadas.

Além disso, as configurações para G-SYNC, FreeSync Premium e taxa de atualização variável (VRR) também são facilmente acessíveis a partir deste novo menu.

A funcionalidade inteligente também ganha um impulso, com vários novos serviços, incluindo LG LiveNow, que oferece esportes ao vivo, shows e shows, 1M HomeDance para tutoriais de dança interativos e LG Fitness.

A Pocket-lint está presente no CES 2022 e trará mais novidades à medida que ocorrer.