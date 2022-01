Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG anunciou a atualização de sua linha de TV 2022, com o headlining G2 OLED Evo, proporcionando uma experiência maior e mais brilhante do que o OLED jamais proporcionou - até incríveis 97 polegadas de tamanho, tornando-o o maior painel OLED de todos os tempos.

Também disponível nos modelos típicos de 55, 65 e 77 polegadas conforme o predecessor da série, o G2 OLED também vem em uma variante de 83 polegadas caso aquele gigante de 97 polegadas seja demais para sua sala de estar (e, a maioria provavelmente, sua carteira).

Mas o G2 OLED não é apenas grande, é também brilhante. A tecnologia OLED Evo, conforme apresentado no modelo G1 OLED Evo anterior , aumentou as expectativas com a introdução de um novo processador Alpha 9 Gen 5, que a LG diz poder oferecer sua tecnologia Brightness Booster de marca registrada para oferecer "ainda mais brilho por meio de aquecimento aprimorado dissipação e um algoritmo mais avançado ".

Se o G1 OLED Evo ainda não era brilhante o suficiente, o G2 OLED consegue dar um passo além, afirmando sua importância no mercado onde concorrentes, como a Samsung - que acaba de anunciar seus concorrentes de Micro LED também na CES 2022 - continuam a empurrar os limites nas guerras de brilho.

Com um design atraente embutido na parede, a forma superfina do G2 OLED e sua estética altamente considerada tornam-no uma tela de destaque. Também há moldura mais fina do que a geração anterior, para proporcionar uma experiência de visualização ainda mais envolvente - embora ainda não esteja totalmente livre de moldura.

Nosso sistema inteligente de TV favorito, o webOS, também chega na versão 22, apresentando perfis de usuário pessoais para experiências de visualização personalizadas. Existe até a introdução do LG Fitness, sua primeira plataforma de saúde, com exercícios interativos HIIT e programas de alongamento disponíveis.

Nenhuma palavra sobre preços ainda, mas aquele modelo de 97 polegadas estará na faixa de dezenas de milhares. Os de 83 polegadas não ficarão muito atrás, se formos especular, enquanto os modelos de 55 e 65 polegadas podem cair no aceitável em algum lugar na faixa de £ / $ 3.000 em nossa melhor estimativa. Mais informações que temos a esse respeito.

Mais abaixo na faixa, a LG também apresenta a série C2, que inclui seis tamanhos de tela - incluindo o primeiro OLED de 42 polegadas do mundo (junto com os modelos de 48, 55, 65, 77 e 83 polegadas). Existe a mesma tecnologia de painel em oferta como no G2 OLED Evo, apenas espere designs diferentes nesta gama reduzida, como é típico da gama da LG.