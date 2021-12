Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG Display revelou suas soluções OLED flexíveis em forma de conceito - incluindo a bicicleta ergométrica interna Virtual Ride e o centro de entretenimento integrado Media Chair - antes da CES 2022 , que deve começar em 5 de janeiro de 2022.

A LG há muito tempo exibe seus painéis OLED flexíveis em várias soluções, como o OLED TV R - basicamente uma TV enrolada em uma caixa que, ao pressionar um botão, se motoriza em uma forma de TV de tela plana completa - e para 2022 está adotando uma abordagem conceitual mais ampla.

A bicicleta interna Virtual Ride tem três telas OLED veríticas de 55 polegadas na frente e acima do ciclista, para dar uma perspectiva abrangente. Embora possa parecer um pouco exagerado para alguns, ele se encaixaria perfeitamente em configurações de pilotagem virtual já populares, como Zwift , onde os usuários podem usar um turbo trainer para pedalar de forma realista por terrenos virtuais conforme apresentado na tela.

É claro que o principal motivo do interesse da LG aqui é mostrar que seus painéis OLED flexíveis são os melhores do mercado e, de fato, os mais flexíveis. Os painéis do Virtual Ride "se unem para formar uma grande tela curva em forma de r [que] tem um raio de curvatura que atinge 500R, ou um raio de 500 mm, [que é] o maior entre as telas grandes existentes", lêem os esforços de Comunicado de imprensa do LG Display.

O outro novo conceito, a cadeira de mídia, é um pouco menos radical, mas certamente prático. É uma poltrona reclinável com tela de TV OLED curva integrada de 55 polegadas, quase como um assento de avião chique que você poderia posicionar em sua casa. Aqui, a "tela possui um raio de curvatura de 1.500R, o ângulo ideal para o usuário, bem como a tecnologia de som Cinematic Sound OLED (CSO) da empresa, que permite que a tela vibre para fazer seu próprio som sem o uso de alto-falantes externos ", diz LG. Muito chique.

Esses conceitos são, é claro, apenas isso: conceitos. De fato, os lançamentos mais interessantes do CES 2022 da LG provavelmente serão o que a gigante coreana anunciará a seguir. A empresa promete o lançamento de "novos visores OLED ... e visores LCD de última geração". Portanto, espere mais uma vez os avanços na tecnologia da TV.