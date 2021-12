LG Objet e StandbyMe lifestyle TVs com estreia na CES 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG anunciou duas "TVs de estilo de vida" que estrearão totalmente na CES 2022 em janeiro.

A LG Objet TV (65Art90) é um conjunto OLED de 65 polegadas com uma capa de tela que sobe ou desce com o toque de um botão. Isso permite que a tela seja ocultada quando não estiver em uso.

Além disso, como a TV OLED R rollable supercarona que foi lançada no início deste ano, você pode apenas mostrar uma parte da tela e exibir uma seleção selecionada de funções, como a data e a hora. Como alternativa, pode apenas mostrar a funcionalidade de reprodução de música.

Quando configurada no modo de visualização total, a TV é muito parecida com os outros aparelhos premium da LG , usando um painel OLED evo. A capa utiliza tecido Kvadrat, com três cores diferentes: bege, pau-brasil e verde.

A outra TV da linha é a LG StandbyMe. É mais um centro de entretenimento de 27 polegadas que pode ser movido de uma sala para outra graças ao fato de ser alimentado por bateria. Há energia suficiente para até três horas antes de precisar ser recarregada.

A tela pode ser girada, para que você possa assistir a um vídeo TikTok tão facilmente quanto a um show Netflix, e a altura pode ser ajustada.

Uma base está incluída na parte superior da tela para que você possa conectar seu dispositivo móvel para fazer chamadas de vídeo para amigos e familiares.

Preço e disponibilidade ainda não foram anunciados. Esperamos acompanhar as duas TVs quando visitarmos a CES no próximo mês.