(Pocket-lint) - A partir do final de outubro de 2021, a LG está lançando um recurso que permitirá que todas as Smart TVs de 2020 e 2021 4K e 8K mudem automaticamente para o modo Cineasta ao visualizar o conteúdo do Vídeo Prime.

A LG, em um comunicado ao Pocket-lint, disse: "O Modo Filmmaker foi projetado para preservar a intenção visual do criador do conteúdo, trazendo a experiência de visualização em casa o mais próximo possível de um lançamento real no cinema".

O que o modo Filmmaker realmente faz é desligar os recursos de processamento de imagem que vêm habilitados como padrão na maioria das smart TVs modernas. Enquanto alguns gostam da aparência de suavização de movimento e nitidez de imagem, outros acham que isso prejudica a experiência de visualização, especialmente ao assistir a filmes.

O Vídeo Principal da Amazon é o anfitrião de uma vasta seleção de filmes e programas, incluindo alguns grandes conteúdos originais, como The Marvelous Mrs. Maisel, The Boys, The Tomorrow War e a série altamente antecipada The Wheel of Time.

A gama de TVs UHD da LG é o lar de uma variedade de recursos como Dolby Vision IQ , que ajusta as configurações de imagem com base no gênero do conteúdo e condições de luz ambiente, e Dolby Atmos que permite som surround espacial detalhado.

Se você está gostando da aparência processada para transmissão de TV, mas prefere-a para filmes e séries de alta qualidade, sem dúvida receberá de braços abertos essa nova capacidade.