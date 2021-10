Disney + e HBO Max chegando a TVs webOS de terceiros

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG expandiu a licença de sua plataforma de TV inteligente webOS para fabricantes terceirizados no início deste ano e agora está fornecendo a eles uma grande atualização.

TVs de empresas como Blaupunkt, Eko e Polaroid terão acesso aos serviços de streaming Disney + , Vudu, HBO Max , Pandora e Sling TV nos territórios em que operam.

A atualização do firmware está sendo lançada agora, então todas as TVs webOS de vários fabricantes devem obter os novos aplicativos automaticamente. Caso contrário, verifique as configurações para baixar o software manualmente.

Diferentes serviços estão disponíveis em diferentes países. O DIsney +, por exemplo, está disponível em mais de 20 países, incluindo Reino Unido, Estados Unidos e Europa Central. O Vudu, porém, está disponível apenas nos EUA.

O HBO Max será lançado em breve na Europa, mas não no Reino Unido, Alemanha, Itália ou França devido a um acordo existente com a emissora Sky.

Alguns dos serviços já estão disponíveis nas próprias TVs webOS da LG. Disney +, por exemplo, está acessível desde seu lançamento nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Outras marcas que atualmente fazem TVs webOS incluem Advance, JSW, Manta, RCA, Seiki e Skytech. Existem também vários fabricantes de design original: Ayonz, Dualshine, Konka, Silicon Player, Skyworth e Xianyou.