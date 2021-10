TikTok na sua televisão! O aplicativo de vídeo social está chegando às TVs LG

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ventilador TikTok, mas a tela do telefone não é grande o suficiente para o seu gosto? Bem, se você possui uma TV LG atual, o aplicativo de vídeo social está chegando.

A LG anunciou hoje, 7 de outubro de 2021, que todos os seus Tellies 2020 e 2021 - com webOS 5 e sistemas operacionais posteriores instalados de qualquer maneira - terão o aplicativo disponível por meio de uma atualização de firmware. Portanto, fique de olho em um prompt over-the-air, instale-o e o aplicativo deve estar disponível.

Sua TV LG é mais velha do que isso? Nem todas as notícias são ruins: a empresa coreana afirma que "[TikTok] também estará disponível para TVs FHD e 2019 nos próximos meses" - então, se você tem um conjunto 4K Ultra-HD ou Full HD menor, OLED ou NanoCell, no final de 2021 deve estar em modo TikTok completo.

O sistema operacional webOS da LG já é forte, com acesso a muitos aplicativos nativos que algumas outras marcas demoram a obter - Disney +, por exemplo - então sua expansão com o TikTok fortalece ainda mais a plataforma. No entanto, não é o primeiro sistema a receber o TikTok, já que a Android TV o suporta há algum tempo.

Se você estiver interessado em TVs LG, dê uma olhada em nosso recurso de comparação sobre os melhores aparelhos da empresa .

E se você é novo no TikTok e deseja saber mais, leia nosso artigo sobre o que é e como funciona .