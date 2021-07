LG corta 10% dos preços da TV OLED de 2.021 para lamentar a derrota da Inglaterra na Euro 2020

A LG OLED C1 é uma das TVs OLED mais impressionantes que você pode comprar, embalada com as tecnologias mais recentes da LG para oferecer o melhor desempenho. Vem nos tamanhos 48, 55, 65 e 77 polegadas, oferecendo 4K HDR, com Dolby Vision IQ e Dolby Atmos. É uma TV de 120 Hz, ideal para os consoles mais recentes, mas também tem o processador α9 mais novo e mais poderoso da LG para oferecer um visual melhor do que o B1. Esta oferta é da Currys PC World - use o código 10OFFVIS na finalização da compra.