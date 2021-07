Alexa chegando a smart TVs webOS de terceiros

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Assim como a própria LG, um grande número de fabricantes menores de TV usa o webOS para seu sistema inteligente . Eles também vêm com Magic Remote da LG.

Isso significa que os telespectadores com TVs como Blaupunkt, Eko e Polaroid podem usar o controle remoto como um ponteiro para manipular um ícone na tela. Eles também têm um microfone embutido no clicker, o que é importante porque as TVs terão acesso total ao Amazon Alexa em breve.

Alexa vai lançar para TVs de terceiros com webOS a partir do terceiro trimestre deste ano. Será uma atualização over-the-air que começará na América do Norte e depois se espalhará pela Europa e Ásia.

Os usuários poderão dar um toque longo no botão dedicado do Amazon Prime Video e, em seguida, falar no controle remoto mágico para comandar Alexa. A voz pode ser usada, portanto, para mudar de canal, ajustar o volume, tocar música, abrir aplicativos, ver o tempo e praticamente tudo o que é possível em um dispositivo Fire TV .

"A adição do Amazon Alexa à longa lista de recursos do webOS irá aprimorar a experiência do usuário e aumentar o valor de nosso crescente ecossistema de smart TV", disse o chefe de serviços de conteúdo da LG, Jung Sung-hyun.

“Reunir os recursos do Alexa com a conveniência do webOS para TVs de terceiros é uma vantagem para as marcas de TV, clientes e desenvolvedores."

Outras marcas que atualmente fazem TVs webOS incluem Advance, JSW, Manta, RCA, Seiki e Skytech. Existem também vários fabricantes de design original: Ayonz, Dualshine, Konka, Silicon Player, Skyworth e Xianyou.