A LG lançará suas TVs Mini LED QNED em julho

(Pocket-lint) - A LG anunciou que sua linha de TV QNED Mini LED estará disponível globalmente a partir de julho. Os EUA serão os primeiros a obter os novos conjuntos, seguidos por outras áreas.

A tecnologia Mini LED refere-se à luz de fundo atrás da tela, envolvendo milhares de minúsculos LEDs que - em conjunto com a tecnologia de escurecimento local - fornecem tons de preto melhores e áreas brilhantes mais precisas da imagem. Estes ainda são monitores LCD em vez de OLED.

A linha de TV QNED Mini LED inclui os modelos 8K QNED99 e QNED 96, que ficam acima do 4K QNED90. As TVs vêm em uma variedade de tamanhos de tela maiores de 65 polegadas a enormes 86 polegadas. Como exemplo, a TV 8K de 86 polegadas (86QNED99UPA) é retroiluminada por aproximadamente 30.000 Mini LEDs, fornecendo 2.500 zonas de dimerização locais. A LG também afirma que isso proporcionará uma relação de contraste cerca de 10 vezes melhor do que as TVs LCD convencionais.

A LG acrescenta que essas TVs QNED também apresentam "reprodução de cores mais precisa com maior contraste e brilho" graças não apenas ao Mini LED, mas também à tecnologia de cores Quantum Dot NanoCell da LG.

Essas TVs também são projetadas para eliminar a distorção de cores e possuem um ângulo de visão mais amplo do que você obteria com outros aparelhos.

"A mini TV LED LG QNED representa um salto evolutivo [usando] a retroiluminação mini LED para atingir o auge da qualidade de imagem LCD", disse Park Hyoung-sei, presidente da LG Home Entertainment Company.

"Nossa mais nova linha é a prova da liderança tecnológica da LG no mercado de TV premium, possibilitada pelo aprimoramento e aprimoramento contínuo de nossas inovadoras TVs OLED e QNED Mini LED."

