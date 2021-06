Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG lançou uma atualização de firmware para suas TVs OLED mais recentes que permite suporte para 4K 120 Hz com Dolby Vision.

A atualização 03.15.27 foi detectada por proprietários de TVs LG nas últimas semanas, e agora a empresa confirmou em um blog que será a primeira a oferecer suporte a Dolby Vision HDR em 4K 120HZ.

Inicialmente, a LG indica que a atualização está disponível nos modelos C1 e G1 2021 OLED. A partir de julho, porém, mais da linha de 2021 - o OLED Z1, QNED Mini LED QNED 99 e NanoCell NANO99 - também receberá suporte.

O aprimoramento é um benefício particular para os jogadores da Série X e Série S do Xbox, com os consoles da Microsoft configurados para dar o salto do HDR10 para o Dolby Vision antes dos da Sony.

O anúncio da LG, é claro, segue a Microsoft abrindo os testes do Dolby Vision para membros do Alpha Ring em maio, com o recurso esperado para ajudar a oferecer contrastes mais nítidos, cores mais ricas e destaques mais brilhantes.

Em suma, é um desenvolvimento encorajador para os jogadores, uma vez que representa um dos raros caminhos para alcançar o desempenho visual de pico com taxas de quadros de baixa latência.

No entanto, isso ainda é algo que exigirá trabalho dos desenvolvedores de jogos. No momento, os jogos que suportam Dolby Vision são praticamente zero, de modo que a peça do quebra-cabeça ainda é necessária antes que se torne, de alguma forma, uma ocorrência comum.

Com um novo LG Game Dashboard sendo lançado junto com esta atualização, dando a alguns proprietários de TV LG a chance de brincar com menus na tela semelhantes ao HUD, configurações de TV predefinidas e similares sem que eles tenham que sair dos jogos, a LG está se posicionando conforme o movimento -a opção para jogadores.

Quando os fabricantes rivais são capazes de acompanhar os últimos avanços, resta ver, naturalmente.

Escrito por Conor Allison.