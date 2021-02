Plataforma inteligente webOS da LG para apresentar em TVs de outras marcas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG licenciará sua plataforma de TV inteligente webOS para outros fabricantes.

Ela oferecerá o webOS a qualquer fabricante de smart TVs que deseje adotar o padrão, na esperança de expandir seu alcance além de seus próprios alcances de televisão.

A plataforma inclui o design UX, incluindo os aplicativos pop-up na tela, bem como a funcionalidade e controle de pesquisa por voz. Os algoritmos de IA também são integrados ao webOS, que podem ser utilizados por licenciados.

O suporte de aplicativos para webOS da LG é abundante, de modo que deve ser atraente para outras marcas - especialmente para aquelas que não têm seu próprio sistema rico em conteúdo. Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV e Disney + são universalmente suportados, junto com serviços regionais, como Peacock, Hulu, Britbox e BBC iPlayer.

A LG já assinou 20 fabricantes de TV de todo o mundo, incluindo RCA, Ayonz e Konka. Mais serão anunciados a tempo.

Ainda não se sabe se o novo sistema - webOS 6.0 - ou uma versão anterior vai aparecer nos sets de outras marcas este ano.

"A plataforma webOS é uma das maneiras mais fáceis e convenientes de acessar milhões de horas de filmes e programas de TV", disse o presidente da LG Home Entertainment, Park Hyoung-sei.

"Ao dar as boas-vindas a outros fabricantes para se juntarem ao ecossistema de TV do webOS, estamos embarcando em um novo caminho que permite que muitos novos proprietários de TV experimentem a mesma UX e recursos excelentes que estão disponíveis nas TVs LG. Esperamos trazer esses novos clientes para o incrível mundo do webOS TV. "

Escrito por Rik Henderson.