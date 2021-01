As TVs OLED A1 da LG devem ser ótimas para quem tem um orçamento limitado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora muito alarido tenha sido feito sobre a linha 2021 de TVs OLED premium da LG durante sua apresentação na CES, o fim mais acessível era outra questão. Mal foi tocado.

No entanto, mais detalhes estão saindo sobre as TVs OLED das séries B1 e A1, que devem chegar às lojas ainda este ano. E, no caso deste último, pode ser uma ótima notícia para quem quer fotos OLED dentro do orçamento.

Embora ainda não tenhamos os preços em mãos, as TVs LG A1 OLED serão os conjuntos OLED mais acessíveis do fabricante até hoje.

Como a Forbes diz, eles são projetados especificamente para oferecer a tecnologia "a um preço mais baixo do que nunca". Haverá algumas ressalvas, no entanto.

Os conjuntos virão com portas HDMI 2.0a ao invés de HDMI 2.1. Isso será absolutamente bom para a grande maioria dos espectadores de TV e filmes, mas não tão bom para aqueles com um novo Xbox Series X / S ou PS5.

Além disso, eles usarão painéis de 4K 60 Hz em vez de 120 Hz - então, novamente, não suportarão o potencial de ponta dos consoles de próxima geração.

É errado dizer que eles não serão bons para os jogadores, já que há muito mais jogadores com máquinas da geração atual ou um switch Nintendo (que ainda deve vender mais do que Xbox e PlayStation em 2021). Para eles, a série A1 será mais do que boa.

Certamente, para muitos, ter a chance de possuir um OLED a preços de LED provavelmente será bem recebido.

Atualizaremos quando tivermos preços e detalhes de lançamento.

Escrito por Rik Henderson.