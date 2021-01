LG anuncia nova série de TV G1 OLED mais eficiente, atualizações para série C1

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG anunciou uma nova série de TV G1 OLED na CES 2021, além de atualizações para a série C1. Todos apresentam a mais recente plataforma de smart TV com OS 6.0 da web , HDMI 2.1 e Magic Remote de última geração com teclas de atalho para Netflix, Prime Video, Disney +, Google Assistant e Amazon Alexa.

A nova série G1 segue o anúncio da LG das Mini TVs LED QNED mais o anúncio da LG Display de um novo painel de 42 polegadas . Esse último anúncio foi parte do que a LG está chamando de OLED evo - um nome para telas OLED ainda mais eficientes que oferecem melhor luminosidade para maior brilho e imagens ainda mais nítidas e detalhadas do que antes.

Uma série C1 atualizada agora apresenta um novo modelo de 83 polegadas e mais uma vez diminui para 48 polegadas. Um novo suporte da galeria está disponível junto com o suporte do Gallery Design se você quiser que sua TV seja independente em vez de montada na parede.

Cada uma das novas TVs OLED apresenta o mais recente processador α (Alpha) 9 Gen 4 AI, também disponível nos modelos de TV LG QNED Mini QNED99 e QNED95 e TV NanoCell LG modelos NANO99 e NANO95. Também está dentro do novo modelo Z1 8K.

Um recurso de Nivelamento Automático de Volume - parte de uma nova versão do AI Sound Pro da LG - garante um nível consistente de volume ao alternar entre canais ou aplicativos de streaming.

Os novos painéis também apresentam o requisito de baixa emissão de luz azul da Eyesafe, tornando-os agradáveis à vista - a LG afirma que suas novas TVs OLED emitem aproximadamente 50% menos luz azul do que um painel de TV LCD premium de tamanho semelhante.

O Game Optimizer está disponível em todas as TVs 2021 com webOS e são compatíveis com Nvidia G-Sync, além de oferecer suporte para AMD FreeSync também.

Escrito por Dan Grabham.