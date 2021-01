Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG usou o CES 2021 para revelar a versão mais recente de seu Magic Remote e interface de smart TV, com webOS 6.0 configurado para oferecer um visual renovado para o usuário.

Após a estreia do sistema operacional em 2014, uma das mudanças de design mais significativas em breve chegará às TVs LG. Ainda não está claro se a atualização só se aplicará aos próximos modelos ou também incluirá TVs mais antigas, mas veremos o fim da lista de aplicativos estilo lâmina em favor de um layout mais quadrado.

Também parece que haverá espaço para widgets e recomendações, em vez de apenas uma lista simples. E as adições não serão reservadas apenas para a tela do menu, com o Magic Explorer da LG (uma versão aprimorada do Magic Link) capaz de fornecer ainda mais informações sobre os atores e o plano de fundo para programas ou filmes em determinados canais e aplicativos de streaming.

O controle foi reforçado pelo controle de voz atualizado por meio da versão mais recente do ThinQ AI, também, quer você execute sua casa por meio do Alexa da Amazon ou do Google Assistant.

Como você pode esperar, também há um novo controle remoto mágico para a linha 2021, mostrado acima. Portanto, para aqueles que desejam mais controle manual, houve alguns ajustes em relação ao modelo do ano passado. O design em si é um pouco mais quadrado, adiciona botões dedicados para despertar Alexa e Google Assistant e lançar Disney +, e apresenta NFC pela primeira vez, que permite que você solte conteúdo de seu telefone para sua TV com apenas um toque, usando o imaginativamente chamado Magic Tap.

Curiosamente, a LG indica que aqueles que usam o Magic Tap serão capazes de visualizar o conteúdo enquanto continuam a usar o smartphone normalmente.

Se tudo funciona tão magicamente nas casas como a marca da LG sugere, naturalmente, ainda está para ser visto, mas as mudanças, no mínimo, parecem adicionar alguns ajustes bem-vindos à plataforma e ao controle remoto.

Escrito por Conor Allison.