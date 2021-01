Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Vários anos atrás, a LG lançou uma TV OLED dobrável - que pode ser ajustada de plana a curva com o toque de um botão. No entanto, as TVs curvas nunca decolaram da maneira que a rival Samsung esperava.

O mercado de jogos acabou sendo um caldeirão diferente, com telas curvas sendo muito mais populares entre os jogadores de PC. E é aí que se dirige a última tentativa da LG de uma tela dobrável.

A tela Bendable Cinematic Sound OLED (CSO) de 48 polegadas da LG será exibida na íntegra durante oevento totalmentedigital CES 2021 na próxima semana , mas, no estilo tradicional para a empresa, tivemos uma ideia antes do tempo.

Pode ser usado como uma TV de tela plana convencional ou transformado em um display com raio de curvatura de 1.000 R (dobrado até um raio de 1.000 mm, basicamente).

Isso fornece efetivamente uma distância de visualização uniforme do meio à borda da tela.

A tecnologia CSO empregada também permite que o display vibre para emitir áudio sem a necessidade de alto-falantes dedicados.

A LG afirma que o equipamento de 48 polegadas tem um tempo de resposta de 0,1 ms e uma taxa de atualização de 120 Hz, ideal para PC e jogos de console de última geração. Ele também suporta VRR (taxa de atualização variável). A LG ainda não revelou a resolução.

Saberemos mais durante o CES 2021 - que será inteiramente virtual pela primeira vez.

Escrito por Rik Henderson.