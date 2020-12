O que é Mini LED? A tecnologia da tela da TV explicada

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG está entre vários fabricantes a adotar a tecnologia Mini LED para as próximas TVs. Também há rumores de que a Apple usará a tecnologia para os próximos MacBooks também. Mas o que é Mini LED e quais os benefícios que ele pode trazer para as futuras televisões e monitores?

É diferente da tecnologia de TV MicroLED usada pela Samsung?

Nós explicamos tudo bem aqui.

Assim como o MicroLED , o termo "Mini LED" ou "Mini-LED" surgiu muito nos últimos tempos. No entanto, ao contrário dessa tecnologia, o "Mini LED" está relacionado à luz de fundo e não aos pixels da tela.

Ele utiliza dezenas de milhares de lâmpadas LED em miniatura que ficam atrás do substrato LCD em uma tela. Eles se combinam com zonas de escurecimento locais para fornecer iluminação mais precisa em áreas claras e melhores níveis de preto em regiões mais escuras de uma imagem.

A diferença entre o Mini LED e as tecnologias anteriores de retroiluminação direta é que, como cada LED é muito menor, a iluminação sangra menos (ou seja, quando a luz invade os pixels adjacentes) e os zomes de escurecimento locais podem ser menores e mais precisos.

Normalmente, as TVs de LED adotam LEDs maiores atrás do substrato de LCD (e, portanto, propensas a sangramento de luz) ou são iluminadas pelas bordas - onde os LEDs ficam alojados ao redor da borda da tela e brilham no painel. É muito mais difícil obter profundidade, envolvendo níveis de preto com cada tipo de iluminação - muitas vezes resultando em um tom de cinza em áreas mais escuras. E os níveis de preto têm impacto direto na representação precisa das cores em imagens padrão e HDR.

Os mini painéis LED estão mais próximos do OLED em níveis de preto. E, um benefício extra é que o brilho pode ser maior.

Como explicamos acima, a luz de fundo Mini LED fica atrás do substrato LCD em um painel (e qualquer outro substrato incluído para melhorar as cores ou a qualidade da imagem) e abriga milhares de pequenos LEDs que são ligados ou desligados dependendo da imagem. Eles geralmente são agrupados em zonas para capacidade de resposta, para sincronizar a luz de fundo com a imagem principal perfeitamente.

A TV, portanto, liga e desliga as zonas de escurecimento locais, que funcionam a uma taxa de atualização semelhante ao substrato LCD. Quando uma zona está desligada ou mal iluminada, o ícone da tela parecerá mais escuro ou mesmo completamente preto. Quando ativado, essa área da tela ficará mais clara. O brilho dos LEDs depende da cor e do que é necessário para a ação na tela.

As TVs 2021 QNED Mini LED da LG, por exemplo, usam até 30.000 Mini LEDs em quase 2.500 "blocos" de escurecimento locais (em seu carro-chefe de 8K 86 polegadas) como luz de fundo.

Isso, afirma a LG, fornece uma relação de contraste de 1 milhão para 1. E, embora não seja tão preciso quanto as tecnologias de auto-iluminação, como OLED, que pode ligar e desligar cada pixel quando desejado, é o mais próximo que você pode chegar com o LCD.

Mini LED e MicroLED são duas tecnologias de TV muito diferentes. MicroLED, usado pela Samsung para seu sistema The Wall TV, é uma tecnologia que apresenta pixels autoiluminados - muito parecido com OLED - em que cada pixel pode ser ligado ou desligado dependendo da imagem.

O mini LED ainda requer um substrato de pixel LCD. Uma Mini TV LED será, sem dúvida, mais barata de fabricar e, portanto, de comprar.

O principal benefício do Mini LED em relação às TVs LED convencionais (que também usam retroiluminação LED com painel LCD) é que as retroiluminações LED são muito menores que podem ser muito mais precisas e, portanto, garantem que as imagens tenham cores mais ousadas, mais profundas em níveis de preto e mais claro para HDR.

As TVs Mini LED não serão tão precisas quanto as OLED, mas muito mais próximas do que os conjuntos de LED existentes e com a vantagem de serem mais acessíveis do que as melhores TVs OLED.

Além disso, por melhor que seja uma TV OLED recente, a tecnologia ainda tende a retenção de imagem - até mesmo a queima permanente da tela nos casos mais extremos. Mini TVs LED não.

A tecnologia Mini LED está em desenvolvimento há vários anos, mas só está realmente chegando ao mercado de massa agora.

A LG vai lançar 10 TVs Mini LED em diferentes tamanhos de tela e com resoluções de 4K e 8K pixels durante a CES 2021 totalmente digital em janeiro.

A TCL é outra empresa a adotar o Mini LED para suas TVs . Já tem uma gama disponível, como os conjuntos 2020 6-Series . Esperamos que mais sejam anunciados durante o CES também.

E, rumores sugerem que a Apple está considerando a tecnologia para futuras telas de MacBook e iPad , enquanto a Nintendo poderia usar uma tela Mini LED no próximo Switch .

Escrito por Rik Henderson.