Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As "exibições" da LG na primeira CES totalmente digital em janeiro incluirão a estreia de sua linha de TV QNED Mini LED.

Descritas como "um salto gigante na qualidade de imagem da TV LCD", as TVs QNED apresentarão as tecnologias quantum dot e NanoCell, junto com a nova iluminação de fundo Mini LED para fornecer melhor brilho de construção e pico do que as TVs LCD convencionais.

Serão 10 novos modelos no total, com tamanhos de até 86 polegadas e resoluções de 4K e 8K cobertas.

As TVs LG também terão taxas de atualização de até 120 Hz - ideais para jogos em umPS5 ou Xbox Series X / S.

"Nossa nova série QNED é uma opção premium de entretenimento doméstico que expande e melhora o espaço da TV LCD e oferece aos consumidores outra excelente opção de visualização", disse o vice-presidente de P&D da LG, Nam Ho-jun.

"Essas TVs oferecem uma experiência que as diferencia de outras TVs LCD e confirmam nosso compromisso com a inovação e o avanço do padrão."

A tecnologia Mini LED é semelhante à tecnologia MicroLED adotada por outros fabricantes, incluindo a Samsung. Ele usa dezenas de milhares de minúsculos LEDs atrás do substrato de LED que podem ser desligados em zonas para escurecimento local, garantindo níveis de escuridão profundos em áreas onde não é necessária muita luz e alto brilho em áreas opostas. Isso dá uma imagem mais OLED do que a da TV.

Escrito por Rik Henderson.