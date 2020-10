Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Prime Day, a quinta venda anual da Amazon US, está lançando um grande negócio em uma TV LG de 65 polegadas.

A TV inteligente LG 65SM8100AUA de 65 polegadas está agora com mais da metade desligada.

Ele vem com o Alexa integrado, mas também pode funcionar com o Google Assistant se esse for o seu assistente de IA preferido. Ele apresenta uma imagem nítida 4K Ultra HD e é executado em um processador quad-core e tecnologia LG ThinQ AI. A tela usa escurecimento local para fornecer uma imagem ainda mais surpreendente. Os fãs da Apple vão adorar o fato de ele ter o AirPlay 2 também, para streaming sem esforço.

O LG 65SM8100AUA está à venda por US $ 556,99 , ou 53% de seu preço normal.

Para ver como a TV da LG se compara a outras TVs 4K de topo, consulte nosso guia detalhado aqui.

Prime Day é a venda anual da Amazon, exclusiva para membros Prime que assinam o Amazon Prime . Este ano, os membros Prime nos EUA, Reino Unido e vários outros países ao redor do mundo podem ter acesso a milhares de descontos em toda a Amazon de 13 a 14 de outubro. A Pocket-lint está destacando todas as melhores ofertas para os membros Prime dos EUA e do Reino Unido nas seguintes rodadas:

Escrito por Maggie Tillman.