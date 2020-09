LG 2020 OLED BX TV de nível básico já está disponível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A tão esperada TV OLED básica da LG já está à venda. Dizemos de nível básico, mas esta ainda é uma TV OLED 4K HDR completa de um dos melhores do mercado.

A LG tem uma gama de TVs em sua linha de 2020 , desde o BX na posição de entrada, passando pelo CX, até o GX e WX. Enquanto os modelos top realmente diferem em design (oferecendo estilos de galeria e papel de parede), o BX se aproxima do CX como TVs voltadas para o mercado de massa.

Qual é a diferença? Isso se resume a parte do hardware que impulsiona a TV, com o CX tendo o mecanismo de processamento de imagem a9 de terceira geração, enquanto o BX é alimentado pelo a7 de terceira geração. É um pouco mais baixo na faixa, mas essa é a única diferença - exceto o preço.

No Reino Unido, o LG OLEX BX de 55 polegadas será vendido a £ 1299,99 e está disponível em uma variedade de varejistas como Currys PC World e John Lewis.

As TVs OLED da série B da LG costumam ser populares em eventos de vendas como a Black Friday, embora o preço pedido para 2020 já seja um bom valor para o dinheiro, o que pode indicar que não haverá grandes descontos disponíveis no final do ano.

A TV LG oferece algumas das tecnologias mais recentes, incluindo Dolby Vision IQ, que reage à luz ambiente para garantir que o brilho da TV seja perfeito, é compatível com G-Sync para oferecer uma experiência melhor aos jogadores e também oferece suporte ao Google Assistant e Amazon Alexa .

Escrito por Chris Hall.