(Pocket-lint) - A LG voltou atrás em um tweet postado na semana passada, no qual dizia que o Apple AirPlay 2 e o HomeKit não chegarão às TVs anteriores a 2019. A empresa declarou agora que ambas as tecnologias chegarão às TVs OLED e Super UHD 2018 "ainda este ano".

A conta do Twitter da LG no Reino Unido postou o seguinte em 26 de agosto: "Olá, a LG não tem planos de atualizar suas TVs pré-2019 com AirPlay2 ou Homekit, infelizmente. Pedimos desculpas pelo transtorno causado!"

No entanto, esse tweet foi excluído e um novo foi postado hoje, segunda-feira, 7 de setembro. Ele revelou que não apenas as TVs 2018 agora receberam o aplicativo Apple TV (incluindo Apple TV +), o AirPlay 2 e o HomeKit estarão disponíveis nos próximos meses.

Clientes em todo o mundo agora podem desfrutar do aplicativo Apple TV nas TVs LG 2018 OLED e Super UHD, com modelos de TV UHD a seguir. As TVs LG 2018 adicionarão suporte para Apple AirPlay 2 e HomeKit ainda este ano, e mais detalhes serão compartilhados quando esses recursos estiverem disponíveis - LG UK (@LGUK) 7 de setembro de 2020

A postagem original causou muita controvérsia na época, com clientes e veículos de notícias alegando que a empresa coreana estava renegando as promessas anteriores de que uma atualização de firmware seria disponibilizada. Felizmente, tudo foi resolvido, ao que parece.

Infelizmente, para os proprietários de TVs LG mais antigas, você não terá tanta sorte, pois elas nunca foram planejadas para serem atualizadas com os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos.

Escrito por Rik Henderson.