Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG desenvolveu telas OLED transparentes para metrôs e eles serão lançados primeiro em Pequim e Shenzhen.

Os monitores de 55 polegadas da empresa podem mostrar horários, locais, transferências e outras informações em tempo real. Eles servirão como janelas do trem e também serão usados para fins de entretenimento, já que você poderá ver as notícias sobre eles. Até mesmo voos e dados de notícias podem ser exibidos.

Os visores transparentes estão chegando à Linha 6 em Pequim e na Linha 10 em Shenzhen.

A LG está trabalhando com empresas ferroviárias para levar os OLEDs inovadores para outras linhas. "Os OLEDs transparentes estão ganhando interesse não apenas de clientes de mobilidade nas áreas de carros autônomos, aviões e metrôs, mas também de setores como casa inteligente e indústrias de construção inteligente", disse a LG em um comunicado à imprensa. "Como os OLEDs são auto-emitidos sem necessidade de luz de fundo, eles são capazes de produzir uma taxa de transparência maximizada.

A LG não é a primeira empresa a criar OLEDs transparentes. Já vimos esse tipo de tecnologia demonstrado nos pavilhões da CES e IFA há pelo menos oito anos. A Samsung foi uma das primeiras a comercializar a tecnologia, enquanto a Xiaomi está entre as mais recentes, com sua TV transparente de US $ 7.200 .

“A aplicação de visores transparentes se tornará mais diversificada”, disse o Dr. Chang-ho Oh, vice-presidente sênior da LG Display. Ele disse que sua empresa “tem como objetivo fornecer produtos para uma ampla gama de indústrias em linha com sua visão como o fornecedor líder de soluções de display".

Escrito por Maggie Tillman.