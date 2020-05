Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A primeira TV OLED 4K HDR de 48 polegadas da LG estará disponível em breve, com os "principais mercados" da Europa e Ásia recebendo o aparelho a partir de junho.

Pensa-se que isso inclua o Reino Unido, com a expectativa de que o LG OLED 48CX esteja disponível nos revendedores comuns.

Disponibilidade nos EUA e na América do Norte.

O 48CX estará disponível por £ 1.499 no Reino Unido e está sendo apresentado como o cenário ideal para jogos. Seu tamanho não apenas se adapta a um ambiente de jogos, como também é compatível com Nvidia G-Sync e possui uma taxa de atualização de 120Hz para conteúdo 4K.

Também possui baixo atraso de entrada e tempo de resposta ultra-rápido, graças à tecnologia OLED.

Além de suas proezas nos jogos, o CX inclui muitos dos padrões e formatos necessários em uma TV moderna.

Os formatos HDR10, HLG e Dolby Vision HDR são suportados, juntamente com o áudio surround Dolby Atmos (para quando conectado a um sistema de som compatível). Há conectividade HDMI eARC e HDMI VRR para compatibilidade com taxa de atualização variável com placas gráficas e consoles de PC.

"A LG está novamente empurrando o envelope da inovação, trazendo a imagem definitiva para um tamanho de tela de TV muito mais acessível", disse o presidente da divisão de entretenimento doméstico, Park Hyoung-sei.

